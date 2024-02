Otkazano gostovanje predstave "Sedam strahova"

Bosansko narodno pozorište Zenica otkazalo je gostovanje predstave "Sedam strahova" u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a online rezervacije za ulaznice koje nisu preuzete se poništavaju.

„Obavještavamo cijenjenu javnost da je Bosansko narodno pozorište Zenica otkazalo gostovanje predstave „Sedam strahova“ autora Selvedina Avdića, u režiji Selme Spahić, a čije je izvođenje planirano za ponedjeljak, 12. februara sa početkom u 19:30 sati, zbog iznenadne bolesti glumca“, saopšteno je iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Povrat novca za kupljene ulaznice moguće je izvršiti na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo svakim radnim danom od 9 do 15 sati, na dan izvođenja predstava u dva termina od 9 do 11.30 i od 15.30 do 19.30 sati.

