Otvorena izložba Šestog svjetskog bijenala studentske fotografije

BANJALUKA - Izložba fotografija, postavka sa Šestog svjetskog bijenala studentske fotografije - Novi Sad, otvorena je u utorak uveče u Kamenoj kući na tvrđavi Kastel u okviru manifestacije "Dani Vlade Miloševića".

Izložbu je svečano otvorio Ivan Karlavaris, penzionisani profesor novosadske Akademije umjetnosti i začetnik Svjetskog bijenala studentske fotografije.

"Mi smo ovu priču pokrenuli negde 2001. godine, ali dok to nije došlo do nivoa univerziteta, proteklo je neko vreme, tako da smo prvi bijenale uspeli da napravimo 2004. godine. To je već lepa tradicija, a pošto sam ja već pet godina u penziji i u osmoj deceniji života, mogu da kažem da mi je prijatno da taj bijenale nije prekinuo život. On i dalje traje, mladi i dalje rade i šalju radove", kazao je Karlavaris, ističući da je bijenale sam po sebi ogroman posao, te da je jedna od najzaslužnijih što se i dalje održava Jelena Kovačević, vanredna profesorica Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Kovačevićeva, takođe prisutna na otvaranju izložbe u Banjaluci, istakla je da je ove godine oko 200 autora poslalo svoje radove na bijenale, o čijem je konceptu u njenom izlaganju bilo riječi.

"Studenti iz celog sveta apliciraju sa svojim radovima koji su nastali u okviru redovnih studija, bilo da se radi o akademijama ili nekim drugim fakultetima, najvažnije da u okviru istih imaju predmet fotografiju. To je uslov sa kojim imaju pravo da apliciraju. Studenti su mogli da pošalju rad sačinjen do deset fotografija", rekla je Kovačevićeva, dodajući da je više radova svakog studenta za organizatore bijenala bilo značajno jer su mogli da steknu više podataka o tome kako se fotografija na raznim stranama planete izučava i kako se o njoj umjetnički promišlja.

"Fotografija koja dominira je dokumentarna, ima tu i intimnih pristupa, izučavanja ličnih i porodičnih istorija, ali isto tako situacija koje su specifične za trenutnu situaciju u svijetu", pojasnila je Kovačevićeva. Tako je iz Litvanije na bijenale, a potom i na izložbu u Banjaluku stigao zanimljiv projekat "Nadgledanje". On se sastoji od fotografija zatvorskog dvorišta i špijunki na vratima ćelija u bivšim sjedištima Komiteta državne bezbjednosti (KGB), gdje su nekada boravili politički osuđenici i antisovjetski aktivisti. Tu su između ostalih i fotografije iz Sjedinjenih Država pod nazivom "Zlatna država" koje prikazuju topografiju u stalnom mijenjanju u korist potreba čovječanstva, ali i fotografije iz Beograda pod nazivom "Odrastanje", gdje je autorka Milica Drinić oslikla nadrealni pogled modela, četrnaestogodišnjeg dječaka Ognjena, koji smatra da mu je svijet stran i opasan.

U ime domaćina prisutnima se na otvaranju izložbe obratila i Sanda Dodik, dekan Akademije umjetnosti iz Banjaluke, kazavši da su ovakve izložbe na "Danima Vlade Miloševića" postale već dugodišnja praksa zahvaljujući Odsjeku za likovnu umjetnost, te da će ova izložba biti otvorena do 30. aprila, do kada i traje manifestacija. Izložba će nakon Banjaluke nastaviti svoj život gostovanjem u Rijeci, a potom i u gradovima Njemačke.