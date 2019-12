Ovacije za Tanju Bošković i Radu Đuričin

Glumice beogradskog "Jugoarta" Tanja Bošković i Rada Đuričin nagrađene su salvama aplauza u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, nakon što su maestralno odigrale predstavu "Primadone", u režiji Irfana Mensura.

Sinoćnji nastup nagrađen je ovacijama publike, kao i preksinoćnje izvođenje "Primadona" u Kulturnom centru Pale, gdje je ova predstava igrana, takođe, u okviru 24. Festivala malih scena i monodrame.

Riječ je o duhovitoj tragikomičnoj priči o dvije glumice, koje žive u napuštenom pozorištu sa nadom da će ga sačuvati od rušenja.

One su voljele istog čovjeka, direktora, glavnog glumca i režisera tog pozorišta. Jedna mu je bila žena, a druga ljubavnica.

Predstava je inspirisana dramskim djelom "Opsada Lenjingrada" koju je Mensur "očistio" od politike.

Prije izvođenja predstave "Primadone", glumac Ivan Perković iz NASTeatra Gornji Milanovac odigrao je monodramu "Svetozar T`reći" nakon što je, zbog bolesti glumice LJiljane Stjepanović, otkazana ranije najavljena monodrama "Gospođa ministarka".

Za ovu komičnu monodramu, Perković je ove godine osvojio glavnu nagradu Zlatna kolajna "Maja Dimitrijević" na 44. Festivalu "Monodrame i pantomime" u Beogradu.

Predstava kroz lik srpskog seljaka Svetozara i obilje humora daje odgovor na pitanje koliko ćemo kome nedostajati kada nas ne bude bilo, što je podsvjesna želja svakog čovjeka.

"Igram lik Svetozara, starca koji doživi kliničku smrt i pritom sve može da čuje i vidi, i ono što ne bi trebalo, ali nikako ne može dati znak da je živ. Potom Svetozar sam pravi svoj sanduk jer je čuo da će ga sahraniti golog što on, naravno, ne želi. Možda je to najpikantnija činjenica koja ga je najviše pogodila. U pitanju je crni humor, to je ono što naš narod voli najviše", rekao je Perković.

Autor monodrame "Svetozar T`reći" je Ljiljana Bralović, a ovu predstavu režirao je Mihailo Kostadinov.

Pisac Vladimir Kalamanda iz Beograda u pratećem programu Festivala promovisao je dječiji roman "Nije `Instagram` guma na biciklu", za koji je ove godine dobio nagradu za najbolju neobjavljenu knjigu za djecu "Sovica" Zavoda za udžbenike i nastvana sredstva Republike Srpske.

Ovaj roman priča je o "maloj sestri i velikom bratu" koji, iako pojma nemaju kako se to radi, pokušavaju da napišu roman i da za njega dobiju prvu nagradu na konkursu, jer im je ta nagrada potrebna da bi uz njenu pomoć pomirili posvađane mamu i tatu.