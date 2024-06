"Ožalošćena porodica" NP RS na "Bihaćkom ljetu"

​BIHAĆ - Narodno pozorište Republike Srpske učestvuje na 26. festivalu scenskih umjetnosti "Bihaćko ljeto" sa predstavom "Ožalošćena porodica" Branislava Nušića, u režiji Nikole Pejakovića, u subotu, 22. juna, s početkom u 21 čas u Kulturnom centru Bihać.

Sutradan, u nedjelju, 23. juna, u 19 časova ansambl će istu predstavu odigrati u humanitarne svrhe, a mjesto izvođenja je Radnički dom u Drvaru.

U predstavi igraju Željko Stjepanović, Ljiljana Čekić, Slađana Zrnić, Aleksandar Stojković Piksi, Ljubiša Savanović, Vedrana Mačković i Dragana Marić.

Podsjećamo, u decembru prošle godine ansambl je proslavio deset godina igranja predstave. Tom prilikom je Aleksandar Stojković Piksi za "Nezavisne novine" otkrio u čemu je tajna opstanka komada.

"Tajna je u Nušićevom sjajnom tekstu, on je sve naše mane, našu pohlepu i gramzivost pokazao na duhovit, publici dopadljiv način. Iako je bio jako kritičan prema nama, on nas je i volio, i sve to što u nama ne valja gledao je da prikaže bez ljutnje i srdžbe. Pored toga je jako bitna i sjajna režija i hrabra adaptacija Nikole Pejakovića, smanjenje broja likova i vješto skraćenje komada. Zbog toga smo i dobili 'Sterijinu nagradu' za predstavu", rekao je tada Stojković.

