"Paklena pomorandža" najbolja predstava 11. "Juventafesta"

SARAJEVO - "Paklena pomorandža" članova "Kulturociklina" i KCK iz Kruševca dobitnica je Grand Prixa za najbolju predstavu 11. internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva "Juventafest", koji je u organizaciji Udruženja "Medija-Art" održan od 6. do 10. septembra u Sarajevu.

Na svečanoj ceremoniji zatvaranja, upriličenoj sinoć u Pozorištu mladih Sarajevo, stručni žiri koji su činili rediteljka Milica Kralj, glumica Gordana Boban i grafički dizajner i profesor Sandro Drinovac dodijelio je i Specijalnu nagradu, i to predstavi "The Fallibility of Man" srednjoškolaca iz Budimpešte.

"Grand Prix dobija predstava koja je u svim svojim segmentima na visokom profesionalnom nivou i u kojoj su glumci plijenili energijom, ličnim odnosom prema temi, izuzetnom partnerskom igrom i vladanjem scenom i svim glumačkim sredstvima", kazala je Bobanova

Jedanaesti "Juventafest" i ove godine pružio je priliku više od stotinu mladih iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine da se predstave u najboljem svjetlu na sceni, ali i da se druže i vrijedno rade tokom svih pet festivalskih dana.

Tako je publika u Pozorištu mladih sinoć prisustvovala neponovljivoj prezentaciji inkluzivnih radionica, koje se realiziraju u saradnji s Udruženjem "Život s Down sindromom FbiH", a koje su s nevjerovatnim uspjehom učesnici festivala uspjeli kreirati i iznijeti na sceni.

Za četiri dana trajanja inkluzivnih radionica karakterne maske, osnove animacije predmeta, radionice plesa i radionice muzičkog teatra, u saradnji s mentorima, stručnjacima iz prakse specijaliziranim za te oblasti, mladi su kreirali sasvim nove pozorišne priče koje pokazuju njihov talent i potvrđuju važnost postojanja Juventafesta.

"Oni brane integritet 'Juventafesta' i oni su zaslužni za sve. Moje je srce premalo da primi svu ovu energiju. Vi ste kreatori svojih životnih priča. Nemojte biti samoljubivi jer onda nemate mogućnost preispitivanja", riječi su kojima je Jasna Diklić, direktorica "Juventafesta", zatvorila ovogodišnji festival.

Predstave koje je selektovala Emina Omerović publika je od srijede do nedjelje imala priliku gledati u Centru kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, gdje su realizovane i radionice za učesnike, kao i u Pozorištu mladih Sarajevo, gdje je u okviru radionice za profesore, voditelje dramskih sekcija u srednjim školama, održana prezentacija "Dramska pedagogija u školama, ključni faktori za uspješnost inkluzivnog dramskog stvaralaštva".

Tradicionalno, posljednjeg dana Juventafesta upriličen je i defile svih učesnika od Ajfelovog mosta na Skenderiji do Pozorišta mladih Sarajevo, uz pratnju "Drum Orchestra".

Glavni pokrovitelj 11. "Juventafesta" je Grad Sarajevo i gradonačelnica Benjamina Karić, sponzori festivala su Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo.

Prijatelji ovogodišnjeg "Juventafesta" bili su Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti, Dobar znak, a partneri su Pozorište mladih Sarajevo, JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, Bosanski kulturni centar, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo i Studentski centar Sarajevo.