Peđa Bajović: Ja kukam, a ljudi se smiju

Predstavom "Rok trajanja" stand-up komičara Peđe Bajovića iz Zagreba u Vijećnici Banskog dvora otvoren je 2. Banjaluka stand-up festival. Slavni komičar, koji je nasmijao na hiljade ljudi širom regiona, ovaj se put predstavio komadom "Rok trajanja", koji je posljednji iz njegove dosadašnje tematske trilogije.

"Vrlo kratak opis bi bio - ja kukam, a ljudi se smiju! Počinjem o stanju stvari za čovjeka mojih godina pa preko zdravlja, sporta, narodnih poslovica i pornića. Ovo će ujedno biti i zadnja izvedba ove predstave u Banjaluci, jer sam ih sve tri nedavno snimio i one će od sljedeće godine biti dostupne samo na televizijskom ekranu", rekao je Peđa Bajović.

Zadovoljan reakcijama publike, komičar ističe da je sada sasvim jasno da Banjaluka ima svoj festival stand-up komedije.

"Upravo je Vijećnica Banskog dvora prostor u kakvom se tako nešto i treba događati. Nadam se da će i ove tri večeri inspirisati ovdašnje ljude da se okušaju u ovom žanru, pa da već sljedeći festival bude pojačan domaćim komičarskim snagama", dodao je Bajović.

Inače, ovaj slavni komičar je jedan od pokretača regionalne scene stand-up komedije i u svojoj dugogodišnjoj karijeri obišao je više od 20 zemalja te nekoliko stotina gradova. Nastupao je i na međunarodnom takmičenju stand-up komičara u američkom Sijetlu te se predstavio na najpoznatijem svjetskom televizijskom kanalu za komediju Comedy Central.

Dobitnik je priznanje za najboljeg veterana stand-up komedije na manifestaciji "Adria Comedy Awards" u Skoplju. Godine 2016. ušao je i u završnicu svjetskog takmičenja "The Funniest Person in the World" u Helsinkiju. Njegov dosadašnji rad rezultirao je s tri tematske predstave: "S nogu", "Muškarac" i "Rok trajanja". Druge večeri festivala u Banskom dvoru je trebalo da se predstave komičari Marko Puljiz iz Sarajeva i Andrej Dabanović iz Podgorice.