Pejaković: Borba za život trajala je tri dana i tri noći

Poznati bosanskohercegovački glumac Josip Pejaković prije pet dana hospitalizovan je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zbog problema sa abdomenom i srcem.

Pejaković se na KCUS-u liječi od nedjelje. Kako je jutros ispričao u telefonskom razgovoru sa Almirom Čehajićem Batkom u Otvorenoj mreži, njegovo zdravstveno stanje je izuzetno teško.

“Na KCUS-u sam hospitaliziran u nedjelju, poslije jedne intervencije u Travniku. Od tada sam ovdje na dvije klinike. Prvo sam imao jednu vrlo složenu operaciju na abdomenu i to je prouzrokovalo niz drugih problema u vezi sa srcem, zbog infarkta koji sam imao prije petnaestak godina. Borba za život trajala je tri dana i tri noći, i danas sam prvi put u situaciji da mogu normalno da razgovaram”, rekao je Pejaković.

Naglasio je kako ima potrebu da javno kaže kakva je situacija na sarajevskom Kliničkom centru u pogledu liječenja te odnosa medicinskog osoblja prema pacijentima.

“Od prvoga ulaska u KCU u Sarajevu, ja sam obasut nevjerovatnom pažnjom. Ne zato što sam ja Josip Pejaković, nego zato što je to postao neki novi model ovdje. Ja ovu bolnicu ne mogu prepoznati. Bio sam pacijent ovdje i kad je bio direktor Gavrankapetanović, i kad je bio Mesihović i ostali. Sve te medijske hajke koje su provedene su do te mjere bile degutantne i neprimjerene pravom stanju. U ovoj bolnici se izgleda stvara prava baza za pravi klinički centar, gdje će svaki ljekar bez obzira na stručnost i njegovu sposobnost imati puni kapacitet da radi. Ta promjena je nastala sa ljudima koji su već bili tu. Nema više pita, nema ćevapa, nema ‘jahanja’ po krevetima... Ovdje je takva disciplina koju ja u životu još nisam video”, ispričao je Pejaković.

Legendarni glumac ističe kako ovaj njegov istup nema nikakve veze sa politikom, niti ga zanima ko je na čelu KCUS-a. Napominje da je želio sve ovo javno reći prije svega zbog pacijenata, ali i zbog sjajnih ljekara, sestara, tehničara..., koji rade u ovoj zdravstvenoj instituciji.

“U takvim okolnostima, kada se stvori baza, kada ne možeš ti šta hoćeš, nego šta možeš, ljudi trče oko pacijenata, ali ne Josipu Pejakoviću, nego i neni iz Pazarića i običnom svijetu, tri CT-a rade u tri dana da bi se došlo do prave dijagnostike... Ja strašno vjerujem u ovakav način rada. Nisam do sada želio da se izjašnjavam o medijskim aferama u vezi s KCUS-om. Ali kada se nađete sa one druge strane kao pacijent i postanete dio te priče, vjerujte mi na riječ, a ima puno svijeta koji meni vjeruje, da ništa od toga o čemu se pričalo nije bilo tako. Osoba koja je bila stavljena na taj stub srama nije predmetom moje pažnje. Ja govorim o običnom svijetu koji radi, o bolničarkama, sestrama, o ljekarima koji su nevjerovatni. Glavna uloga u cijeloj ovoj priči nije ni Klinički, ni ljekarski konzilij, glavna uloga je pacijent i sve je okrenuto prema njemu. Bravo!”, zaključio je Josip Pejaković.