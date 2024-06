Plesni klub BLOK iz Banjaluke ostvario sjajan rezultat u Rijeci

Proteklog vikenda, u Rijeci je održano međunarodno takmičenje u plesu, Summer Dance Open, na kojem je učestvovalo više od 5.000 takmičara, plešući u svim disciplinama i starosnim kategorijama.

Više od 50 članova Plesnog kluba BLOK, takmičilo se u disciplinama hip hop, moderni balet i show dance.

Ekipa hip hop sekcije ostvarila je ukupno 5 pobjeda i to:

- grupa djeca (Gangsters Simphony)

- grupa juniori (Bandits)

- grupa juniori (Horror bandits)

- solo juniori Isidora Bulatović

(i srebro i bronzu su osvojile takmičarke Plesnog kluba BLOK, Elena Tica je osvojila srebro, a Milica Ritan bronzu u kategoriji solo juniori)

- solo djeca Petra Čajić (srebro je osvojila Irina Obradović, a bronzu Nika Nišić, takođe iz Plesnog kluba BLOK).

Sjajan rezultat je postigla i hip hop formacija Gangsters, osvojivši srebro i ostavivši ispred sebe samo plesače iz Slovenije.

Sve koreografije hip hop - a potpisuju Svetlana Vidić i Aleksandra Pilipović.

Kada je u pitanju ekipa modernog baleta, Plesni klub BLOK je osvojio dva zlata i to za grupe Skinny Love (moderni balet) i Angels (show dance). Djevojčice su u žestokoj konkurenciji ostavile iza sebe klubove iz cijelog regiona, te još jednom pokazale da predan rad, trud i vježba, donose rezultate.

Pobjedničke koreografije modernog baleta potpisuje balerina Neda Uletilović.

Nakon zvaničnog proglašenja, dodijeljene su i specijalne nagrade.

Petra Čajić i Isidora Bulatović sa svojim solo izvedbama, osvojile su nagrade "Best of the Best", a specijalnu nagradu za najbolju i najtalentovaniju plesačicu na cijelom takmičenju, osvojila je Petra Čajić.

"Ovo je zaista veliki uspjeh za cijeli klub i našu djecu, ali i njihove roditelje, koji su nas bodrili sa tribina i navijali svim srcem." - izjavila je Jelena Stojaković, predsjednica Plesnog kluba BLOK.

Ona je dodala da je zahvalna trenerima i koreografima, koji su izgradili ovaj pobjednički tim i da vjeruje da će pobjede nastaviti da se nižu.

Već sljedećeg vikenda, ekipa Plesnog kluba BLOK se takmiči na međunarodnom turniru LDF Open u Vitezu.

