Počinje prvi "Banjalučki stendap festival"

U Banskom dvoru od sutra pa do 30. juna biće održan prvi "Banjalučki stendap festival", koji će u četiri dana trajanja okupiti sedam vrhunskih komičara iz BiH i regiona.

Peđa Bajović, poznati regionalni komičar koji godinama radi na relaciji Banjaluka - Zagreb, biće voditelj programa sve četiri večeri festivala, a u saradnji s Upravom KC Banski dvor odigrao je ogromnu ulogu u organizovanju festivala, koji će prema njegovim riječima, biti novi korak u jačanju pozicija ove vrste humora u Banjaluci i besplatna terapija smijehom za publiku.

Prvog dana festivala publici će se na Art terasi Banskog dvora predstaviti komičar Vlatko Štampar iz Zagreba s komadom "Štamparska greška". Već narednog dana od 21 čas nastupiće Filip Andronik iz Sarajeva i Hazim Mujčinović iz Tuzle s komadom "Made in Bosnia".

Petak je rezervisan za nastup banjalučkog komičara Mirka - Mirkana Komljenovića i Omera Hodžića iz Mostara, koji će izvesti program "Omer i Mirkan".

Posljednjeg dana festivala u Art dvorištu od 21 čas nastupiće Srđan Jovanović iz Beograda, a specijalni gost će biti Dušan Jokić iz Banjaluke.

Povodom najavljenog festivala smijeha, Mirko - Mirkan Komljenović iz Banjaluke ističe da očekuje da se publika dobro zabavi, jer će imati priliku da, pored domaćih, uživa u nastupima nekih od najboljih komičara regiona.

"Pošto idu izbori, ja ću publici predstaviti plan i program za preporod zemlje. Šalim se. Moj nastup će biti miks mog 'best of' materijala, ali planiram ubaciti i neke nove fore koje do sada nisam pričao pred banjalučkom publikom", rekao je Komljenović.

Komičar ističe da nam je smijeh svima neophodan bez obzira na surovu stvarnost u kojoj živimo.

"Smijeh je lijek, i to nije samo otrcana fraza. U nekim zemljama je smijeh uveden u zdravstveni sistem i koristi se kao terapija. Smijeh vam ne može otkloniti svakodnevne probleme, ali vam može produžiti život, makar malo", naglasio je Komljenović.

Komičar dodaje da je stendap scena u našoj državi u stalnom razvoju te da svaki novi nastup ili veče otvorenog mikrofona doprinosi kvalitetu ove scene.

"Iz kvantiteta nastaje kvalitet. Ovaj festival će primarno učiniti to, da Banjaluka bude vidljivija na mapi stendap komedije i nadam se da će sve proći u najboljem redu, te da će se ovaj festival nastaviti održavati i u godinama ispred nas", naglasio je Komljenović.

Besplatne pozivnice za "Banjalučki stendap festival" svi zainteresovani Banjalučani mogu preuzeti na biletarnici Banskog dvora od sutra od 10 časova.