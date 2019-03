Poetski kabare premijerno u "Jazavcu"

BANJALUKA - Poetski kabare "Pjesme moje", novi komad Gradskog pozorišta "Jazavac", čiju režiju potpisuje mladi Marko Vukosav, biće premijerno izveden u ovom pozorištu u petak, s početkom u 20 časova.

"Dame i gospodo! Cure i mladići! Otvorite srce ovom muzičko-scenskom spektaklu. Inspirisani neopisivo bogatim i obimnim stvaralaštvom domaćih pjesnika, sedmoro mladih glumaca povešće vas na poetsko putovanje puno igre, smijeha, plesa, nebesa i uzdaha", glasi najava ovog događaja, gdje će se, kako kažu akteri, govoriti i pjevati stihovi Vaska Pope, Branislava Petrovića, Miroslava Antića, Ljubivoja Ršumovića, Branka Miljkovića, Enesa Kiševića, Maje Perfiljeve, J. J. Zmaja, Pere Zupca, Olivere Katarine, Desanke Maksimović, Kemala Montena, Laze Kostića, Gustava Krkleca, Duška Radovića i ništa manje važnog - jednog lokalnog pjesnika.

Reditelj Marko Vukosav ističe da se zapravo radi o autorskom projektu s obzirom na to da su tekst i priča sklopljeni od pjesama koje su pisane zasebno.

"Ima raznih pesama, od onih s kraja 19. veka do onih koje su pisane u 21. veku, pa čak i nekih pesama naših domaćih i lokalnih autora. Jako je zanimljivo kako sad sve one mogu da žive na istom prostoru, odnosno u ovoj predstavi, i kako jedna uz drugu stoje i grade jednu priču, kao da su svi ti pesnici oduvek bili u nekakvoj konekciji. Pesnički pogled na svet je nešto zaista posebno, to je nešto što krasi te pesme i to je ono što poeziju čini velikom. Mi smo nastojali da pokažemo suštinu tih pesama, da pokažemo i suštinu samih tih pesnika i njihovog stvaralaštva", kazao je Vukosav, dodajući da pjesnici uopšte nisu neki dosadni filozofi koji nešto premišljaju, zamišljaju, koji su nerazumljivi, nego da su izuzetno zabavni ljudi koji su voljeli i vole život, zabavu i druženje.

U predstavi, pored Vukosava, igraju i Kristina Šikanić, Tijana Jovanović, Marko Nedeljković, Aleksandar Runjić, Lazar Petrović i Senad Milanović.

U "Jazavcu" je juče potpisan i ugovor o partnerstvu između ove kuće i Addiko banke a.d. Banjaluka.

"Ova saradnja predstavlja pozitivan primjer društveno odgovorne kompanije koja nastavlja da podržava kulturna dešavanja u našem gradu", rečeno je u "Jazavcu".