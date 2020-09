Poeziju spasavaju jedino dobri pjesnici

BEOGRAD - Da se književni časopisi vraćaju na velika vrata dokaz je i list za poeziju "Enklava", koji objavljuje istoimena izdavačka kuća iz Beograda i čiji je peti broj upravo doživio online izdanje.

Ovaj časopis pokrenut je prošle godine, a glavni i odgovorni urednik je Zdravko Karanović, pjesnik i prozni pisac. Pored Karanovića, redakciju časopisa čine Dragoslav Dedović, Damir Šodan, Marija Dragnić i Srđan Gagić.

"Dragi čitaoci i poetski saborci, hvala vam što ste nas podržavali u ovom periodu punom izazova putem društvenih mreža i sa strpljenjem sačekali novi broj našeg i vašeg online časopisa za poeziju 'Enklava'. Zahvaljujemo i svim autorima zastupljenim u broju i celom našem timu što su bili puni podrške i razumevanja. Sa takvom prijateljskom energijom i zajedničkim naporima, konačno i možda sa još većom radošću, uspeli smo da isporučimo i ovaj, peti broj 'Enklave'", uvodnik je najnovijeg broja "Enklave", u kojem se mogu pročitati stihovi Radivoja Šajtinca i intervju koji je s njim radila Ana Marija Grbić.

Tu su, navodi uredništvo, uz njegove i pjesme Marije Dejanović, Vladane Perlić, Gorana Živkovića i Natalije Milovanović, čime je u rubrici za domaću poeziju ostvaren i živopisan, živ, žaroželjan osvrt na aktuelnu regionalnu poeziju.

Uz časopis, vrijedno je napomenuti, "Enklava" objavljuje i poetske zbirke uglavnom mlađe generacije pjesnika, a ove godine kod čitalačke publike posebno su se izdvojili knjiga poezije "Moja mama zna šta se dešava u gradovima" Radmile Petrović i roman u stihu "Nemaju sve kuće dvorište" Katarine Mitrović.

"Poezija je sve do pojave najnovije tehnološke revolucije bila 'siromašna krava' koja je, uprkos svemu, nekoliko milenijuma davala mleko - kako je to jednom rekao naš veliki pesnik Vojislav Despotov - ali novo, digitalno doba promenilo je stvari. Internet je spasio poeziju, često se čuje, a delimično je i istina. Poeziju spasavaju jedino dobri pesnici i dobre pesme, ali globalna mreža je čini vidljivijom i dostupnijom", riječi su Zdravka Karanovića. On je u petom broju "Enklave" objavio i pjesme pet svježih autorskih glasova izdavačke kuće "PPM Enklava".

"Pesnički prvenci Vladana Krečkovića, Nikole Đurice i Martine Kuzmanović štampaju se upravo u trenutku dok čitaoci prvim klikovima otvaraju nove priloge petog broja časopisa 'Enklava' i predstavljaće pravo osveženje u poetskim tokovima domaće književne scene. U dodatku su zastupljeni i stihovi Bogdana Grofa Milanovića, čiju knjigu očekujemo dogodine, i Mirka Kekića čija je zbirka poezije 'Bugi-vugi predgrađa' objavljena u ediciji 'Prvenac' Studentskog kulturnog centra Kragujevac, a dopunjeno izdanje štampaće se ubrzo i u 'Enklavi', koja ovaj rukopis, kao i sve druge pomenute, prati od početka", dodaje Karanović.

Vrijedi pomenuti da su u novom broju časopisa objavljeni i prevodi Damira Šodana i Mehmeda Begića, koji donose stihove Alehandre Pizarnik, jedne od najvažnijih južnoameričkih pjesnikinja 20. vijeka, kako ju je ocijenio Roberto Bolanjo.

"U istoj rubrici nalazimo stihove Đoka Zdravevskog, Kirila Korčagina (u prevodu Svetislava Travice), Džima Kerola (u prevodu Damira Šodana) i Margaret Atvud (u prevodu Gorana Čolakhodžića). Dakle, i u ovom odeljku časopisa prolazimo kroz vodopad dobrih stihova", riječi su uredništva, koje napominje da su tu i prevodi Ivana Antića koji se bavio stihovima mladih pjesnika iz Slovenije Blaža Božiča, Lukasa Debeljaka, Urške Kramberger i Gašpara Torkara. U časopisu je zastupljena i kritika pet autora, a izbor iz onoga što čita i sluša priredio je Marko Tomaš.

"Put do objavljivanja ovog broja zaveo nas je u nekoliko neočekivanih 'krivina', ali verujemo da smo iz njih izašli pravo u susret vašim visokim očekivanjima koje smo do sada zajedno uspostavili. Drago nam je što nas i dalje čitate, i tako pomažete rastu sopstvenom, našem, i poetskog univerzuma. Uvek je lepše - na širini. Uz dobre emocije i misli, i naravno, uz istu takvu poeziju, čuvamo je u našim unutrašnjim prostorima i kad sve druge okolnosti teže da nas ograniče. Držimo ritam i koncentraciju, i zajedno putujemo dalje pesničkim stazama", zaključuje redakcija "Enklave".