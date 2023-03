Pozorišna čarolija u Prnjavoru i dalje živi

​PRNJAVOR - Nekoliko stotina djece, mladih i odraslih koji su prošli kroz dramski studio, preko 500 nastupa i blizu 100 festivalskih nagrada stalo je u dugih dvadeset godina rada Dramske scene Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva "Prosvjeta" iz Prnjavora, koja ove godine svoj jubilej obilježava 27. marta.

"Dok ispisujem redove monografije povodom 20 godina našeg rada, iskrsavaju mi sva sjećanja na tu davnu 2003. godinu. Mi smo nastali u okviru misije Asocijacije omladinskih pozorišta Republike Srpske, otvaranja dramskih studija u sredinama koje nemaju razvijen teatarski život. Tada su se sve kockice poklopile i mi smo u martu 2003. godine već počeli ozbiljno da radimo, a 27. mart je Svjetski dan pozorišta, tako da se i to poklopilo i taj datum obilježavamo kao rođendan našeg pozorišta", ispričala je za "Nezavisne" Brankica Radonjić, rukovodilac ovog pozorišta.

Prve rezultate su ostvarili već godinu dana nakon otvaranja, kada su u Trebinju osvojili Grand pri predstavom "Gospođa ministarka", što im je dalo podstrek za dalje te su se uspjesi nastavili nizati. Osim nagrada koje su došle na samom početku, nova dramska scena "Prosvjete" rodila je i novu vjernu publiku, a podršku su pružile kolege prosvjetni radnici, radnici u kulturi, književnici i novinari.

"Neobično, ali cijeli Prnjavor je stao uz nas. Prije svega direktor Centra za kulturu Petar Brković, zatim novinar Nedeljko Sančanin, fotograf Dubravko Habijanec i nastavnik Ljubinko Savković. Bili su to sitni koraci koji su nas istrajnošću, vrijednim radom i slušanjem potreba naše publike doveli do toga upišemo svoje mjesto na pozorišnoj mapi BiH i regiona", prisjeća se Radonjićeva.

Kao i prethodnih godina, amatersko pozorište će svojim predstavama i ove godine obogatiti kulturno-umjetnički program povodom obilježavanja Dana opštine Prnjavor 24. marta.

"Povodom Dana opštine, mi ćemo upriličiti pet predstava u desetak izvođenja u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama iz našeg grada. Ponosna sam što ćemo igrati i dvije premijere 'Svi smo lijepi' za djecu i 'I ne bi predstava' za omladinu. Pored toga školarci će moći pogledati i naše predstave 'Princ bez miraza', 'Instagram : ja = 0 : 1' i nagrađivanu predstavu 'To nisam ja'", rekla je Radonjićeva.

Ponosna je na sve osvojene nagrade i mlade glumce koji su u Prnjavoru napravili prve koraka na daskama koje život znače te ističe da su nagrade uvijek potvrda struke da ste na dobrom putu i mnogo je takvih koje su u datom momentu donijele veliku radost.

"Nekad je pojedinačna nagrada nekom djetetu iz određenih razloga bila značajnija od kolektivne, a nekad smo se veselili proglašenju za najbolju predstavu u cjelini, kolektivnu igru ili neki drugi domen našeg ostvarenja. Postavili smo 61 premijeru, u martu ćemo izvesti još dvije. Tom broju dodajemo i osam ostvarenja najmlađih polaznika, tako da možemo jubilej zaokružiti sa ravno 71 premijerom", priča Radonjićeva. Kako ističe, posebnu radost predstavlja i rad sa mladima jer je on uvijek novo iskustvo i nikada nijedna proba nije ista, jer se i djeca razlikuju.

"Rad na jednoj predstavi podrazumijeva toliko aspekata da neko ko se tim poslom ne bavi misli da mi djeci dajemo tekst, ona ga nauče, popnu se na scenu, mi njima pokažemo gdje da stanu i onda se desi predstava, a to je daleko od toga. To su dani razgovora, promišljanja, traganja za najtačnijim rješenjem, razmišljanja, osluškivanja publike, trendova. Mi smo davno dostigli vrh i postali prvaci Republike Srpske na raznim festivalima, ali to možda i nije toliko teško koliko sve ove godine ostati na vrhu. Tu na scenu stupaju divni, talentovani, mladi ljudi i djeca sa kojima ja mentorski radim i usmjeravam ih, popravljam, dotjerujem, i na kraju publika uživa nekih 40 do 60 minuta onoga što smo mi radili šest ili više mjeseci", objašnjava Radonjićeva.

Dramska scena SPKD "Prosvjeta" djeluje u više uzrasnih grupa i svi pripremaju predstave u skladu s tim. Ova sezona izuzetno je bitna ne samo zbog obilježavanja jubileja, nego i zbog domaćinstva 22. Festivala omladinskih pozorišta Republike Srpske.

"Tim povodom ćemo ugostiti najbolja pozorišna ostvarenja iz našeg okruženja, a svakako izvesti i nove predstave iz našeg kreativnog inkubatora", za kraj govori Radonjićeva.