Pozorištem i pjesmom protiv podjela u BiH

BUGOJNO - Pozorišni kamp u organizaciji Doma kulture "Miroslav Miro Pejović", a koji finansira američka ambasada u BiH, okupio je mlade ljude iz sedam gradova BiH. Ovaj projekat, pod nazivom "Ignorance is stubborn and prejudice is hard", bavi se temom "Pjesmom protiv podjela", a realizuje se već petu godinu zaredom kod nas.

Kamp je planiran da se odvija u dva dijela, tako da je prvi dio održan u Banjaluci, a drugi dio programa za učesnike se odvijao u Bugojnu.

"Ove godine smo imali dva pozorišna kampa. Jedan u Republici Srpskoj, u Banjaluci, a drugi u Federaciji BiH, u Bugojnu, što je isto jedna od ideja projekta. Jer, vjerovali ili ne, danas je toliko predrasuda među mladima, posebno na nacionalnoj osnovi, a ne bi ih trebalo biti", poručio je mentor i vođa umjetničkog dijela projekta Senad Milanović.

"Misija ovog projekta, koji traje već petu godinu, jeste da okupi mlade ljude od 12 do 27 godina, iz svih gradova BiH, svih religija i nacionalnosti, koji osjećaju istinsku ljubav prema pozorišnoj umjetnosti. Izmiješati ih, podariti im znanje, proširiti vidike, razviti toleranciju i poštovanje prema 'drugačijem' od sebe. Naravno, sve to, služeći se pozorišnim sredstvima", objasnio je Milanović za "Nezavisne".

Ove godine pozorišni kamp je okupio 50 mladih ljudi iz sedam gradova Bosne i Hercegovine, a to su Banjaluka, Trebinje, Zenica, Kakanj, Prijedor, Kotor Varoš i Bugojno.

"Sa svakim nešto dijelimo i više nas je istih", glasi jedan od stihova kojim su se učesnici bavili na ovogodišnjem kampu.

"Svi smo isti. I trebalo bi da poštujemo različitosti, a da bismo ih poštovali, neophodno je o drugom narodu i drugoj religiji znati što više. Da prihvatamo jedni druge bez obzira na to da li se krstimo ili klanjamo, da li volimo šoping ili prirodu, da li slušamo ovu ili onu vrstu muzike, koja nam je seksualna orijentacija i slično", pojasnio je Milanović.

Ove godine svoj doprinos kampu su dali i reditelji Novica Bogdanović i Marko Vukosav.

Učesnica kampa iz Banjaluke Đorđa Grgić objasnila je koliko ovakav projekat zbližava mlade ljude.

"Svaki put je lijepo raditi s različitim ljudima iz različitih dijelova BiH i iznova spoznati koliko smo slični. Imam osjećaj kao da svakim novim pozorišnim kampom vidim sve veći besmisao u netrpeljivostima između mladih ljudi zbog različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti. Samim tim te predstave koje izvodimo šalju takvu jasnu poruku", rekla je Grgićeva.