Predstava "Bullying Collection" na sceni SARTR-a

SARAJEVO - Predstava "Bullying Collection" reditelja Aleša Kurta biće izvedena na sceni Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) danas i sutra s početkom u 17 časova.

Ovaj komad je nastao prema tekstovima grupe autora - Nejre Babić, Aleša Kurta, Sema Guzmana i Iana Mekvedija.

"S obzirom na to da se na vršnjačko nasilje najviše pažnje obraća kada ono eskalira do te mjere da dovodi do ubistva/samoubistva, 'Bullying Collection' želi ukazati na sveprisutni problem", saopšteno je iz SARTR-a.

Dalje navode da je na osnovu statističkih podataka, nažalost, ustanovljeno da je svako treće dijete u Bosni i Hercegovini žrtva nasilja, te da pozorište i ova predstava žele omogućiti onima koji su najčešće samo brojevi u statistici da progovore, jer je važno i neophodno.

"'Bullying Collection' je predstava sačinjena od niza scena koje temu vršnjačkog nasilja tretiraju iz različitih perspektiva. Bullying nije problem učitelja, roditelja, psihologa, druge djece, grada, zemlje, sistema. Bullying je zločin u kojem svi oni učestvuju", pojašnjavaju iz SARTR-a.

U predstavi igraju Selma Alispahić, Maja Salkić, Ana Mia Karić, Sead Pandur, Jasenko Pašić, Davor Sabo, Adnan Kreso i Vanja Matović.

"Osam glumaca je kroz niz scena progovorilo o temi o kojoj naše društvo savršeno šuti, o tome kako naše školstvo svoje probleme, neznanje, nesnalaženje i strah, gura pod veseli i šareni bosanski ćilim", zaključuju iz Sarajevskog ratnog teatra.

Autorski tim, osim glumaca, čine i dramaturginja Nejra Babić, scenograf Vedran Hrustanović, kostimografkinja Lena Samardžić, koreograf Branko Potočan, autor muzike Nedim Zlatar, fotograf Dženat Dreković i dizajner Đorđe Jovanović.