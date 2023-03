Predstava DP RS: "Psić" pred djecom Nove Topole

BANJALUKA - Ansambl Dječijeg pozorišta Republike Srpske izvešće sutra u dva termina, odnosno u devet i u 11 časova, predstavu "Bajka o psiću" u Novoj Topoli, čime će i kraj marta zaokružiti gostovanjem među mališanima izvan matične scene.

Učenicima Osnovne škole "Petar Kočić" predstaviće se glumci Đurđa Vukašinović, Zorana Šuman i Đorđe Janković, koji igraju u ovoj, jednoj od najdugovječnijih predstava Dječijeg pozorišta Republike Srpske.

Ovu nježnu priču o identitetu, preispitivanju "vanjštine" i posebnosti svakog živog bića, a iz bajkovitog ugla Tobija, psića jazavičara, režirao je Živomir Joković 2012. godine.

"Priča o malom tužnom psiću Tobiju, koji je nesrećan zato što ga ostali psi ismijavaju i rugaju mu se zbog njegovog tankog tijela, krivih nogu, velikih ušiju… Tako sav utučen dolazi do slikara, koji slika i životinje i požali mu se na svoju nesreću. Slikar to brzo shvati i smisli kako da mu pomogne. On predloži Tobiju da pođe u zoološki vrt i posavjetuje se sa životinjama kako bi trebalo da izgleda da ga drugi ne bi više ismijavali. Naravno, slikar je glavni organizator tog zoološkog vrta i on uz pomoć svojih slika odigrava sva događanja i kontakte sa svim životinjama. Na kraju, Tobi ipak želi da ostane i dalje kakav jeste", kratki je opis predstave.