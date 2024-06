Predstava Dječijeg pozorišta Republike Srpske oduševila male Trebinjce

TREBINJE - U prepunoj pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje najmlađe Trebinjce danas je oduševila lutkarska predstava "Gagarin - najšašaviji pas u svemiru" koju je u dva termina odigrao anasambl Dječijeg pozorišta Republike Srpske (DP RS).

Glavni junak predstave za najmlađe je žutouhi pas po imenu Gagarin i on doživljava sve one, ljudima primjerene situacije, od napuštenosti do ljubavi.

Priča o psu Gagarinu je, kako su poručili i odgovorni u DP RS, dovoljno univerzalna da bi u njoj podjednako uživati i oni najmlađi ali i najstariji gledaoci, pa je tako bilo i ovoga puta u Trebinju.

Saša Terzić, glumac lutkar Dječijeg pozorišta Republike Srpske kaže da skoro trideset godina radi na dječijim predstavama, ali ga najmlađa publika uvijek nanovo oduševi, jer mališani uvijek na predstave reaguju jednako i uvijek originalno.

"Odmah nakon prve odigrane predstave mi smo u garedrobi komentarisali kako su mališani željno odgledali ovu predstavu, reagujući od njenog početka do kraja onako kako treba i kako se od djece očekuje, tako da je to nama na sceni bilo uživanje čuti i podsticalo nas na zajedničku interakciju", kazao je Terzić.

Napominjući da je ansambl nacionalnog teatra za mališane RS i ranije gostovao u Trebinju, ali i Gacku i Bileći, ističe da je lijepo ponovo doći u Hercegovinu i obradovati najmlađu publiku, ne samo u u ovoj regiji, već i cijeloj Republici Srpskoj.

"Ovo jeste repertoarska predstava koja se redovno igra u našem pozorištu, ali moram napomenuti da je ovo njeno prvo igranje van te scene i to prvo igranje je prošlo fantastično, što nas jako raduje jer, mi smo Dječije pozorište Republike Srpske, a ne samo Banjaluke, pa je i red da gostujemo po cijeloj Republici", zaključio je Terzić.

Predstava je rađena po tekstu Berislava Blagojevića, banjalučkog književnika u režiji Jovana Carina, a za izradu lutaka je bila zadužena Boeograđanka Irina Somborac.

Glumačku postavu, pored Saše Terzića, čine i Đorđe Janković, Aleksandar Runjić, Svjetlana Andrić i Aleksandra Spasojević, a nakon dva igranja u Trebinju, slijedi gostovanje u Bileći i Gacku…

