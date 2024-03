Predstava HNK Mostar: "Stepski vuk" premijerno u "Kosači"

MOSTAR - Premijera predstave Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) Mostar "Stepski Vuk" nastala po romanu Hermana Hesea, a u režiji Tamare Kučinović biće upriličena sutra u 20 časova u Hrvatskom domu "Hercega Stjepana Kosače".

Kako je istaknuto na današnjoj konferenciji za medije, nova predstava HNK-a Mostar nastala je u prvoj službenoj koprodukciji s Lutkarskim kazalištem Mostar.

Scenski pokret potpisuje Goran Guksić, scenografiju i kostime Davor Molnar, oblikovanje svjetla Tamara Kučinović, dok je autor muzike Marko Lucijan Hraščanec.

"'Stepski vuk' knjiga je koja me čekala dugo i to je jedan od mojih omiljenih romana zato što je u njemu upisano toliko toga vezano za čovjeka i njegov identitet. Za mene je ovo bio jedan izuzetno kreativan proces i nadam se kako će to sve izići van i da će publika to prepoznati. Voljela bih se zahvaliti ravnatelju Vukoji na povjerenju i svim ljudima s kojima sam radila, kao i tehnici HNK Mostar. Proces je bio izuzetno turbulentan u pozitivnom smislu. Postoje ansambli kojima ću se uvijek rado vratiti, a ovo je jedan od njih", izjavila je Kučinovićeva

U predstavi igraju Bojan Beribaka, Ivan Skoko, Ivo Krešić, Jadranka Popović Miljko, Ivan Nevjestić, Jelena Kordić Kuret, Ana Franjčević, Mirela Mijačank Kordić i Nikolina Marić.

