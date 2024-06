Predstava Harisa Pašovića doživjela veliki uspjeh u Portugalu

Komad inspirisan životom djece i ljudi koji žive sa autizmom i cerebralnom paralizom "Svijet mogućnosti“ autora i reditelja Harisa Pašovića sa velikim uspjehom izvedena je u Teatru Aveirense u Aveiru u sklopu programa Kulturne prestonice Portugala 2024.

Uloge su ostvarili: Gordana Đurđević Dimić, Lidija Stevanović, Sanja Ristić Krajnov, Jelena Antonijević, Mina Pavlica, Marija Feldeši, Milan Kovačević, Marko Savković, Vukašin Ranđelović, Aljoša Đidić, Aleksandar Sarapa i Rade Perović.

Pored Harisa Pašovića, umjetnički i autorski tim predstave čine: scenografkinja Ivana Jančić, kompozitor Dino Šukalo, koreografkinja Larisa Lipovac Navojec, video dizajn Dino Hujić i asistentica kostimografa Minja Davidović (dizajn kostima radio je Haris Pašović).

Najvažniji portugalski nedjeljnik "SOL" objavio je intervju sa Harisom Pašovićem na čak devet stranica, uključujući i naslovnu, a velike intervjue su objavili i najutjecanija dnevna novina "Publico", veoma čitani portal "Gerador", nacionalni radio i drugi mediji u Portugalu.

Haris Pašović je, takođe, bio pozvan da kreira događaj "New Deal of Arts and Democracy" na kojem su učestvovali eminentni evropski gosti koji su govorili o umjetnosti i demokratiji u današnjoj Evropi.

Predstava "Svijet mogućnosti", koja govori o životu osoba sa razvojnim teškoćama, dosada je veoma uspješno izvedena u Narodnom pozorištu u Sarajevu; Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu; Pozorištu "Gavella" u Zagrebu i Teatru Aveirense u Aveiru.

Projekat, u okviru kojeg se realizuje predstava "Svijet mogućnosti" nosi naziv "Enabled Theatre" i koprodukcija je EAST WEST Centra Sarajevo, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, Grad Teatra Budva i Plesnog centra Tala iz Zagreba, a podržala ga je Evropska unija kroz program Kreativna Evropa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.