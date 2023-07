Predstava o Tesli premijerno 30. jula u Italiji

BEOGRAD - Predstava "Tesla", autorski projekat srpske glumice Ksenije Martinović, imaće premijeru na festivalu "Mitelfest 2023", koji će biti održan od 21. jula do 30. jula u Italiji, saopštili su danas organizatori.

Predstava u kojoj je Martinović izvođač, rediteljka i autorka teksta, uz italijanskog dramaturga Federika Belinija, biće izvedena 30. jula u Teatru Ristori u Čividale del Frijuli, kao koprodukcija CSS Teatro stabile di innovazione del FVG i La Contrada Teatro stabile di Trieste.

"Predstava 'Tesla' se bavi čovekom čiji život boji jedinstvena aura misterije... Tesla nas neprestano stavlja pred pitanje šta je to izum? Stvaralački čin, blesak genija koji omogućava poboljšanje ljudskog života? I odakle on dolazi? To su sve ujedno i teme ove predstave", kaže se u saopštenju.

Kako je navedeno, predstava ukršta pozorišne žanrove "uz pažljivu analizu pisama i dokumenata koji se odnose na istorijske činjenice", a od naracije do performansa "telo Martinović na neki način postaje i mašina, proizvođač energije, kao da je kreacija samog pronalazača".

Martinović je navela da joj se javila želja da radi predstavu na osnovu sjećanja na djetinjstvo provedeno u Teslinom muzeju u Beogradu, kao i u ateljeu svog ujaka, vajara Nikole Koke Jankovića dok je stvarao statuu Tesle koja se danas nalazi u Vanderklif kuli.

Na predstavi je sarađivala kao savjetnica na projektu srpska naučnica Ivana Abramović, dok video materijale potpisuje Sonja Veroneli, a koreografiju Matilde Ćeron.

Festival "MittelFest" se tradicionalno održava u gradu Čividale del Frijuli u regionu Frijuli-Venecija Đulija, a u ovogodišnjij selekciji našla se i predstava "Marlena Ditrih - pet tačaka optužnice" autora i reditelja Harisa Pašovića sa Mirjanom Karanović u glavnoj ulozi, navodi "Tanjug".