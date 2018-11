Predstava sa Sergejem Trifunovićem izbačena sa festivala

Mjesecima ranije najavljena, dva dana pred Festival prvoizvedenih predstava u Aleksincu, predstava Utopljena duša, u kojoj jednu od glavnih uloga igra Sergej Trifunović, izbačena je sa repertoara.

Iz Beogradskog dramskog pozorišta, čija predstava je “zamijenjena”, kažu da su tako zahtijevali organizatori, a predsjednik festivalskog odbora Grujica Veljković tvrdi da nije riječ o zabrani, već da je tako odlučeno da ne bi bilo “eventualnog sukoba interesa”, jer je Trifunovićev otac umjetnički direktor festivala.

Svega dva dana je ostalo do početka aleksinačkog festivala, ali na njemu publika neće moći da vidi predstavu Utopljene duše, iako je ona odavno najavljivana.

Operativna direktorka Beogradskog dramskog pozorišta Bojana Karajović kaže da je od organizatora u posljednji čas stigao zahtjev da umjesto pomenute predstave, glumci ovog teatra odigraju neku drugu.

"Da, to je istina, to je tačno, to će se desiti. Selekcija je promenjena, u selekciji je sada predstava Na tragu Nikole Milojevića, predstava izvedena premijerno u maju na našoj sceni. Što se razloga tiče, to ćete morati sa organizatorima i selektorima", dodaje Karajovićeva.

Da li sumnjaju da je razlog za promjenu komada činjenica da jednu od glavnih uloga tumači Sergej Trifunović, koji je posljednjih mjeseci “meta” tabloida, ali i vlasti zbog humanitarne fondacije koju vodu i čije poslovanje "češljaju" inspekcije iz BDP-a nisu željeli da komentarišu.

Glumački "sukob interesa" ove, ali ne i pretprošle godine

Zbog čega su organizatori odlučili da samo dva dana pred festival sa repertoara izbace predstavu u kojoj igra poznati glumac, iako je mjesecima ranije najavljena, pokušao je da pojasni predsjednik festivalskog odbora, inače predsjednik Skupštine opštine Aleksinac Grujica Veljković.

Glavni razlog je, kako kaže, “eventualni sukob interesa”, jer je Toma Trifunović, otac poznatog glumca, umjetnički direktor festivala. Ipak, na pitanje novinara zbog čega to nije bio problem 2016. godine, kada je Sergej imao glavnu ulogu u predstavi Voz, a sada se naprasno donosi ovakva odluka, Veljković nije pojasnio.

"Mi smo sa našim predlogom za festival izašli sa nazivom predstava i sa pozorištem koje treba da se angažuje. Festivalski odbor je uvažio naš stav, pogotovu umetničkog direktora da te predstave treba da se igraju. Međutim, ovih dana kad je zalepljen plakat i kad se videlo koji glumci igraju u predstavama, onda su počela neka pravna tumačenja da tu ima eventualnog sukoba interesa. A znate kako, festival se finansira faktički iz budžeta, preko Centra za kulturu, to su javna sredstva, znači mora da se vodi računa da se ni u kom delu ne prekrši zakon", pojašnjava Veljković.

Još jedan od razloga je, kako kaže, to što se festival plaća novcem građana, pa moraju "da ih troše po zakonu". Na pitanje da li to znači da je prethodnih godina kršen zakon, Veljković kaže da je riječ o "eventualnom kršenju zakona" zbog različitih pravnih tumačenja.

Međutim, osim što je selektovao festivalske predstave, Toma Trifunović nije član ovogodišnjeg žirija, pa samim tim neće glasati o najboljima, niti će biti blizu potencijalnog sukoba interesa. U žiriju će, prema najavama organizatora, biti Milivoje Mlađenović, Slobodan Savić i Anastas Pop Dimitrov.

Iako se u Aleksincu sumnja da je pravi razlog "zamjene" predstava Trifunovićeva "nepodobnost" za aktuelnu političku garnituru, Veljković je to demantovao i ponovio da su u pitanju formalno-pravni razlozi.

Inače, Trufunović je na naslovne strane tabloida dospio nakon kritika koje su mu upućene zbog novca za liječenje djece u inostranstvu. Tada je na njega krenula prava hajka i bujica, za sada, nedokazanih optužbi. Njegovu humanitarnu organizaciju "Podrži život", prema njegovim svjedočenjima, "okupirale" su inspekcije.

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci je najavljeno koje predstave će se takmičiti ma Festivalu prvoizvedenih predstava u Aleksincu, koji počinje u četvrtak 22. novembra.

(B92, Južne vesti)