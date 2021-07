Predstavom Nadežde Kostić počinje 45. sezona Studentskog pozorišta

BANJALUKA - Nova pozorišna sezona Banjalučkog studentskog pozorišta biće zvanično otvorena u četvrtak, u 20.30, u Podrum sceni ovog teatra, i to predstavom "Nakon predstave" autora Zorana Kostića.

Ova 45. sezona nosi simboličan naziv "100LICA", a ovim premijernim izvođenjem glumica Nadežda Kostić diplomira glumu u klasi vanrednog profesora Velimira Blanića na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i upravo zbog ove radosne činjenice sezonu će prigodnim govorom otvoriti rektor Univerziteta u Banjaluci prof. dr Radoslav Gajanin.

"Nakon predstave" je 97. premijera u istoriji Studentskog pozorišta i unikatna je po tome što u njoj učestvuje prvi put kompletna umjetnička porodica Kostić, koja je nezaobilazni dio književnosti i pozorišne istorije Republike Srpske. Prema riječima autora, komad "Nakon predstave" govori o razdoru između Sovjetskog saveza i Jugoslavije koji je nastao krajem četrdesetih godina prošlog vijeka.

"To je tema koja je bila skoro decenijama tabu i o njoj se veoma malo pisalo i pričalo, a ostavila je duboke posljedice na ljude i to je najviše došlo do izražaja u sudbini mnogih ljudi i porodica pripadnika srpskog naroda, koji su najviše bili i kažnjeni zbog te vjere i ljubavi prema Rusiji, koja je tada bila zabranjena, koja je bila proskribovana i proglašena za jeres i političku izdaju", izjavio je Kostić.

Glavnu ulogu u predstavi igra mlada glumica Nadežda Kostić, koja je bila i član Studentskog pozorišta, a sada se vraća na scenu kao profesionalac.

"Ova predstava je od početka bila izuzetno veliki izazov. Za mene ona znači jedan veliki korak napred. Prvenstveno, sva ova priča je bila inicijativa produkcije Studentskog pozorišta, što je meni izuzetno drago i značajno, jer sam upravo u ovoj kući davne 2015. odigrala svoju poslednju amatersku predstavu, a sada, nekoliko godina kasnije, ista ova kuća me dočekuje kao akademsku, profesionalnu glumicu", kazala je Kostićeva za "Nezavisne".

Ova predstava je sa svojim pozorišnim životom trebalo da počne krajem 2019. godine, ali zbog situacije sa pandemijom, svoje prvo izvođenje će doživjeti ovog mjeseca. Priča je smještena u sedamdesete godine prošlog vijeka, a bavi se upravo posljedicama totalitarnog sistema, sa kojima su se susreli i Sovjetski Savez i Jugoslavija. Nadeždin lik, Nastasja, mlada ruska glumica, upravo je tragični produkt tog sistema, a pokazuje kako je sva ta situacija uticala na njen život.

"Ova predstava je po mnogo čemu značajna i simbolična, u neku ruku se može reći da je ovo istinita, tragična priča moje porodice. S obzirom na to da je tekst pisao moj otac Zoran Kostić, a režiju potpisuje moja majka Jelena Trepetova Kostić, koja mi je i partner u predstavi, i sam proces rada je bio dosta specifičan i težak, dodatna, otežavajuća okolnost je bila upravo ta pauza od godinu i po dana", pojasnila je ona.

Za predstavu je planirano da ima dug festivalski život, a već su planirana brojna igranja u regionu, ali i inostranstvu. Takođe, od septembra će "Nakon predstave" biti dio stalnog repertoara Studentskog pozorišta.

"U radu na ovoj predstavi morala sam da ozvučim i osvijetlim sve prećutano, neispričano i nekazano, sve ono što je decenijama skrivao mrak straha i neke vrste kolektivnog nacionalnog stida. Kao poseban izazov, i kao reditelj i kao glumica, nametalo se stradanje žena u tom političkom cunamiju", zaključila je rediteljka i glumica Jelena Trepetova Kostić.