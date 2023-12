Premijera "Bajke o malom Nikoli": Predstava o savremenoj porodici na sceni DP RS

BANJALUKA - Praizvedbu predstave "Bajka o malom Nikoli" po tekstu Milivoja Mlađenovića i u režiji Emilije Mrdaković, ansambl Dječijeg pozorišta Republike Srpske (DP RS) na velikoj sceni matične kuće izvešće sutra s početkom u 18 časova.

Riječ je o lutkarskoj predstavi u kojoj igraju najmlađi članovi ansambla Dragana Ilić, Nikola Milaković, Aleksandar Runjić i Jelena Glizijan, scenografiju potpisuje Adrijana Dobreva, izradu lutaka i kostima Edna Mačković, a kompozitor je Aleksej Mrdaković.

O komadu je govorila Ljiljana Labović Marinković, direktorica DP RS.

"Nadam se da će ostati za budućnost zabilježeno da se u Dječijem pozorištu Republike Srpske zajedno predstavljaju četiri nova, mlada umjetnika koja prvi put sami, jedni uz druge, čine završnicu velikog projekta ovog pozorišta. Dakle, četiri glumca zapravo su jedna nova energija i nova generacija na čijim krilima će još više i uzvišenije rasti nacionalni teatar za mališane", kazala je Labović Marinkovićeva.

Ona je za autorsku ekipu predstave imala samo riječi hvale, dok je rediteljka više govorila o procesu i sadržaju komada.

"S autorom teksta imala sam lepu i konstruktivnu saradnju. Odmah smo se složili o formi, obliku i pravcu u kojem idemo. Sve to išlo je vrlo, vrlo lepo. Što se tiče procesa bio je zanimljiv. Sama predstava je na neki način stilizovani prikaz kako izleda jedna savremena porodica danas, gde mama i tata jure za novcem i gde detetu ne fali ništa sa materijalne strane, ali mnogo toga fali sa neke druge, duhovne strane. Niko od roditelja nema vremena i nije svestan koliko puno znači posvetiti pažnju svom detetu", navela je Mrdakovićeva, čije je mišljenje da je takav slučaj u 50 odsto porodica na našim prostorima. Tako dijete, smatra ona, biva prepušteno samom sebi stvarajući emocionalnu konfuziju u svojoj glavi gdje ne može da se snađe.

"To se ispoljava u ponašanju koje je agresivno. Roditelji su potpuno zbunjeni kako sa detetom da izađu na kraj. Glavni lik naše predstave je jedan dečak koji ima osam godina i koji traga za ljubavlju i pažnjom. Utom se pojavljuje Sveti Nikola, koji mu to sve otvara i apsolutno ga menja. On shvata da su zapravo dobročinstvo i darivanje nešto što odmalena treba da nas prati kroz život", ističe rediteljka.

Glumac Nikola Milaković kaže da je njegov lik - mali Nikola zarobljen u svom svijetu.

"Što se tiče mog lika malog Nikole, to je dete koje je zarobljeno u svom virtuelnom svetu i koje je dosta usamljeno. Iz svoje usamljenosti i brige on beži u svet video-igara. Lično znam nekoliko primera čiji su se životi upropastili zbog zavisnosti od video-igara, tako da ova predstava otvara nekoliko bitnih tema o kojima bi trebalo da se priča, a o kojima se malo govori, bar u generacijama koje dolaze. Mislim da smo mi na dobar način doneli poentu čitavog sadržaja, te da smo temu obradili na dobar način", rekao je Milaković.

Aleksandar Runić u ovoj predstavi igra tatu, djeda i Svetog Nikolu.

"Meni je drago što smo mi mladi dobili priliku nakon dugo vremena da bez pomoći starijih i iskusnijih kolega budemo samostalni i da bukvalno iznesemo ovu predstavu uprkos tome što nam je ovo prvi ili jedan od prvih koraka sa lutkom. Uz pomoć Emilije nadam se da smo uspjeli da uradimo dobru predstavu koja će se svidjeti djeci, roditeljima i starijim kolegama iz pozorišta", jasan je bio Runjić.

Dragana Ilić otkriva da je ovo bio topao proces, koji je prijao u zimskim danima.

"Emilija je toliko divna i toliko je bilo lijepo s njom raditi da smo čak u jednom momentu pomislili kako bi bilo lijepo da je ona naša mama, tako da smo sve četvoro prezadovoljni ovom saradnjom. Predstava ima i neke novitete, kao što su igra sa pijeskom. Bilo je zaista inspirativno ovo dočarati. Pored Sofije, drugarice malog Nikole, ja tumačim i mornare i anđele, a lik Sofije je sušta suprotnost malog Nikole. To je njegova drugarica, koja svojim karakterom pokazuje i put samog Svetog Nikole, a to je put dobročinstva, nade, spasenja i dobrih djela", riječi su Dragane Ilić.

Jelena Glizijan je kazala kako joj je ukazano veliko povjerenje što je postala član ansambla DP RS s obzirom na to da je rođena u Banjaluci, fakultet završila u Beogradu i na mjestu gdje se zaljubila u pozorište zatvorila jedan pozorišni krug.

"Prvu predstavu sam pogledala baš u ovom pozorištu, a ovdje su me sada svi divno primili - od ansambla do uprave. Što se tiče predstave, ona nosi toplinu, pa je i sam proces bio takav. U predstavi tumačim ulogu majke, učiteljice, anđela i mornara, ali mislim da je uloga majke jako bitna kako u predstavi, tako i u stvarnom životu. Meni je ovo sve novo, prvi dodir sa lutkom, prvi dodir s ovom scenom i oduševljena sam. Pored toga što ćemo, sigurna sam, uljepšati djeci ove praznike, mislim da ćemo ovom predstavom dotaknuti i roditelje", zaključila je Jelena Glizijan.

