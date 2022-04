Premijera "Junaka u tregerima": DP RS suštinski učestvuje u edukaciji djece

BANJALUKA - Premijera predstave "Junak u tregerima" Dječijeg pozorišta Republike Srpske (DP RS) biće odigrana na velikoj sceni ove kuće 14. aprila s početkom u 18 časova. Predstavu na scenu postavlja reditelj Dubravko Torjanac, a komad je nastao po istoimenoj knjizi banjalučkog književnika Jove Čulića.

Dramatizaciju teksta potpisuje Vesna Kosec Torjanac, dizajn lutaka, scenografiju i kostime Irina Somborac, dok je kompozitor Petar Eldar.

Umjetnički ansambl čine Slobodan Perišić, Zorana Šuman, Ana Anđelić, Dragana Ilić, Đurđa Vukašinović, Aleksandar Blanić i Đorđe Janković.

Ljiljana Labović Marinković, direktorica DP RS, pred premijeru je kazala da je "Junak u tregerima" okupio jako dobru autorsku ekipu.

"U ovom okrutnom vremenu postali smo najokrutniji prema samima sebi. Rijetko konstatujemo šta znače dvije godine iza nas i mislim da treba što glasnije da govorimo da su iza nas dvije godine potpunog potopa, ljudskog, društvenog i socijalnog. Zbog toga ovom prilikom želim da zahvalim glumcima i tehnici Dječijeg pozorišta, koji su u veoma delikatnim situacijama u vremenu korone iza sebe ostavili predstave 'Vuk sa mirisom bobica', 'Jablan', 'Ružno pače', 'Sedam gavranova' i ova premijera sad je oda životu", istakla je Labović Marinkovićeva. Ona dodaje da je rediteljsko-dramaturški dvojac ove predstave u Banjaluku stigao iz Varaždina.

Dubravko Torjanac, inače reditelj Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin, rekao je da je proveo četiri kvalitetne sedmice s ansamblom DP RS.

"Trudili smo se biti ozbiljni i veseli. Bio mi je veliki užitak raditi na predstavi. Drago mi je što sam upoznao Irinu, jer smo zajedničkim radom stvorili predstavu i sad čekamo reakciju djece. Ako ne putujemo, ako se ne trudimo pozorištem pobjeđivati okrutnu stvarnost, onda naša misija ne valja. Mi smo tu da postavljamo pitanja, da otvramo nova vrata i nove vidike, da uveseljamo ali i istovremeno dovodimo u sumnju neke stvari za koje nam se čini da ih ne možemo promijeniti", naveo je reditelj.

Irina Somborac, kostimografkinja iz Beograda, drugi put sarađuje s DP RS, a s rediteljem Torjancem prvi put.

"Meni je bilo predivno raditi u Banjaluci. Veoma je važno istaći da ovo pozorište poseduje veliki broj radionica u kojima smo sve realizovali. Na kraju je sve ispalo tačno onako kako sam zamislila. S Dubravkom radim prvi put, dao mi je toliko slobode u kreiranju i osmišljavanju svega i kad imate takvu podršku, od skice do realizacije sve ide lako", istakla je Somborčeva.

Književnik Jovo Čulić kazao je iskreno da je bio skeptičan prije nego što se krenulo u ovaj projekat, ali da je od ideje do premijere njemu sve prošlo brzo kao u snu.

"Meni sad samo ostaje da sjednem u mraku i uživam u onome što je ansambl, zajedno s rediteljem, uradio. Zahvaljujem Dječijem pozorištu i direktorici Ljiljani Labović Marinković na postavci ovog teksta", rekao je Čulić.

Glumac Slobodan Perišić, koji igra Junaka u tregerima, skrenuo je pažnju na to da dječja pozorišta ponekad govore o stvarima koje mogu da izgledaju na prvu loptu banalno ili šareno, ali da je tu uvijek neka pozadinska, značajnija priča.

"Radeći ovaj tekst razmišljao sam šta je to što bi mene privuklo, a što je značajno. U svakoj iole dobroj priči za djecu, koliko god to autor želio ili ne kroz pozorište, obrađuju se bitne teme za vrijeme i sredinu u kojoj živimo. Tako mislim da su se i u ovoj priči provukle interesantne stvari. Riječ je o junaku koji radi i živi na provincijskoj farmi, gdje je glavna faca pijetao koji ne može da kukuriče, a glavni problem tog junaka je u stvari to što je gladan. Sticajem okolnosti, junak dolazi u situaciju da sa svojim postupkom voljno ili nevoljno učestvuje u spasavanju jedne od tih persona, odnosno pijetlova iz elite i onda kreće jedna glorifikacija te ličnosti, pa on ni kriv ni dužan doživljava to što doživljava", kaže Perišić.

Šta doživljava Junak u tregerima, pred premijeru "na kašičicu" otkriva Perišić.

"Slaveći njegov poduhvat, okolina pokazuje neke društveno normativne besmislice, dodjeljujući mu neka priznanja, šaljući mu telegrame, odlikujući ga medaljama i društveno normativnim glupostima koje i dan-danas postoje. U stvari, oni tom glorifikacijom malog čovjeka uzdižu sebe i svoje ličnosti, smatrajući da su njihovi telegrami jako bitni. Na kraju, junak i dalje ostaje gladan. Koliko god, dakle, zvučalo da se Dječije pozorište bavi zabavom i razonodom, ono suštinski učestvuje duboko u edukaciji djece i u stvaranju ozbiljnih ljudi na kojima ostaje ovo društvo", zaključio je Perišić.