Premijera "Sirana de Beržeraka" večeras u Dječijem pozorištu RS

BANJALUKA - Predstava "Sirano de Beržerak", koju je po tekstu Igora Bojovića režirao Jug Radivojević, biće premijerno izvedena večeras u 19 časova u Dječijem pozorištu RS (DP RS).

Naslovnu ulogu Sirana de Beržeraka igra Aleksandar Blanić, a princezu Roksanu igra Ana Anđelić. Grofa De Plisa tumači Đorđe Janković, madmoazel Šizelu Aleksandra Spasojević, a Lepog Kristijana Dragan Vučić. Kadete igraju Saša Terzić i Dragan Banjac.

Jugu Radivojeviću ovo je četvrti projekat realizovan u DP RS, jer je ranije režirao predstave "Petar Pan", "Orlovi rano lete" i "Tom Sojer".

"Vrlo retko se vraćam komadima koje sam radio, ovo je moja 118. režija i možda sam samo dva ili tri puta ponavljao neke naslove jer sam možda bio nezadovoljan u nekom ranijem čitanju, prosto da popravim utisak sebi i drugima. Ovde to nije slučaj. Ovo je bila veoma uspešna predstava u pozorištu 'Puž' Branka Kockice. Jako je bitno kada se stvara predstava da bude podjednako zanimljiva i za mališane i za one koji ih dovode. Ovaj komad je to uspeo", rekao je Radivojević i dodao da je u pitanju jedna velika tema svjetske dramske literature.

"Bavimo se temom onoga što je spolja i što je iznutra. Gde je lepota u čoveku i da li prepoznajemo ono plemenito i lepo ma gde se ono nalazi i gde je sakriveno? To su sve pitanja o kojima treba češće govoriti, sve više zbog sveta rijalitija i sveta estrade 21. veka", naglasio je Radivojević.

Glumica Ana Anđelić, koja tumači lik Roksane, ističe da komad govori o unutrašnjoj ljepoti te da njen lik predstavlja mladu princezu koja se zaljubljuje prvi put.

"Roksana se zaljubljuje u Lepog Kristijana, ali tek kada pomisli da je on taj koji je pisao pisma. Rasplet je kada ona sazna da je u stvari Sirano pisao pisma i bez obzira na njegovu spoljašnost ona bira ono što je unutra, a to je ta unutrašnja ljepota i njega bira kao svoju ljubav. To je poenta priče. Taj Lepi Kristijan, koji nije u stanju da izrazi ljubav osim svojom pojavom, nije taj koji treba da bude izabran. Roksana i tako mlada i zanesena shvata šta je najvažnije", istakla je Anđelićeva.

Glumac Aleksandar Blanić, koji tumači lik Sirana, dodao je da je svakom glumcu čast da igra jednog od najvećih nosonja pored Pinokia.

"Kažem jednog od najvećih da se Pinokio ne naljuti. Lik Sirana pruža glumcu maksimum da se iskaže. Toliku širinu ima, tolike promjene i tolike ekstreme na jednu i drugu stanu. On je po svojoj prirodi ratoboran, čovjek od akcije, a sa druge strane kad se ogoli i pokaže svoja osjećanja, vidi se da je čovjek koji je iskren i ranjiv, kojeg je lako povrijediti i koji je nesiguran zbog svog izgleda, i to su stvari koje glumcu pružaju velike mogućnosti. Zahvaljujem na saradnji Jugu i na prilici da mogu reći da sam jednom igrao Sirana de Beržeraka", zaključio je Blanić.