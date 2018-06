Premijera "Karoline Nojber" otvorila 21. Teatar fest u Banjaluci

BANJALUKA - Sve što počinje sa nulom sa nulom i završava i sve što se pomnoži sa nulom postaje nula, replika je iz komada "Karolina Nojber", kojim je ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske (NPRS), na Velikoj sceni ove kuće, otvorio 21. Teatar fest "Petar Kočić", najveću pozorišnu smotru kod nas.

Pomenute nule bile su aluzije na postotak koji se iz budžeta Republike Srpske izdvaja za kulturu, a koji broji, kako je eksplicitno pomenuto u predstavi, 0,63 odsto.

Nasuprot tim silnim nulama, s kojima ovdašnja kultura decenijama unazad kuburi, ovogodišnji Teatar fest, slobodno možemo reći, počeo je jednom velikom desetkom.

To zaključujemo po aplauzima publike, jer je ovaj, nadasve hrabar komad dočekan ovacijama koje su na trenutke čak i prekidale igranje na sceni.

"Karolinu Nojber" na scenu NPRS po tekstu Nebojše Romčevića postavio je reditelj Kokan Mladenović, koji je potpisao i adaptaciju. Iako predstava govori o Karolini Nojber, glumici koja se u sukobu s lakom zabavom, u pozorištima Njemačke osamnaestog vijeka, pokušava izboriti za visoku kulturu, kako to obično radi Kokan Mladenović, akcenat je stavljen na devijacije današnjeg društva.

U improvizacijama, rađenim pod palicom aktuelnog dobitnika Sterijine nagrade za režiju, glumci su doslovno udarili na sav društveni i estradni kič i šund. Pozorište ukaljano lakom zabavom za mase, veliki brat, rijaliti bilo koje druge vrste, novi audiji ministara, patriotizam u službi interesa pojedinaca iz politike, predizborne kampanje, opštenarodni zborovi na kojima se za pivo i prasetinu kupuju glasovi, samo su dio onoga na šta se sa scene, rekli bismo, direktnije nego ikada prije u NPRS, upiralo prstom.

"Nebojša Romčević napisao je jedan sjajan tekst koji je u stvari velika metafora pozorišnog života, ali ova vrsta predstave ne nastaje iz teksta, ona nastaje iz svakodnevnih improvizacija na konkretne teme. Mi kompariramo temi teksta sa onim što se nama danas dešava, tako da su glumci i saradnici na predstavi zajednički autori kolektivnih scena", kazao je za "Nezavisne" nakon premijere Kokan Mladenović.

On ističe da teatar ne smije biti narodnjački, nego narodni, te da ne smije da se ponižava u odnosu na bilo koju vlast. S tim u vezi, naglasio je reditelj, ova predstava iz pozicije pozorišta, prije svega pokušava da ukaže na jedan strašan i ponižavajući tretman koji vlastodršci, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u ostatku Bosne i Hercegovine, pa i u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, imaju prema kulturi.

Kao i u predstavi "Jami Distrikt", apsolutnom pobjedniku ovogodišnjeg Sterijinog pozorja, ili "Juliju Cezaru", Kokan Mladenović i ovdje, pokušavajući biti što jasniji i glasniji, kao dio scenografije koristi mikrofone i tim direktno aludira na političke mitinge s kojih bi, umjesto sa pozornice, trebalo da bude ostvaren napredak društva.

Aleksandar Stojković Piksi, umjetnički direktor NPRS i jedan od aktera komada, stoga je nakon premijere i odgovorio na pitanja novinara, nada li se reakcijama političara, posebno ministra prosvjete i kulture Daneta Maleševića, koji je gledao predstavu, a čije je ministarstvo u najmanju ruku primilo jednu negativnu kritiku sa scene.

"Ma šta mislili o ministru kulture, ja ga lično poznajem i on je jedan jako normalan čovjek i razumije sve probleme koje imamo. I nije uvijek sve do njega. On je i za saradnju, i za razgovor i za dogovor, kao i njegova pomoćnica. Ja ne želim te ljude da stavim na stub srama, nego cijeli sistem. Oni su prosto ušli u to kolo koje ih je uhvatilo pa sada treba gledati kako nešto promijeniti nabolje i ostati svoj", kazao je Stojković.

Njegova kolegica Sandra Ljubojević, sa druge strane, ističe da je prvi put učestvovala u ovakvoj vrsti pozorišta sa Kokanom Mladenovićem, te da bi bez problema potpisala da uz klasično pozorište, ovako nešto radi do kraja karijere.

"Sve te improvizacije tiču se današnjeg stanja u pozorištu, današnjeg stanja u državi, nas lično i onako, kako da kažem, istresali smo iz sebe sve što nas muči, sve što nas okružuje i iz toga su većinom i izašle ove scene koje nisu direktno iz komada 'Karolina Nojber'", rekla je Ljubojevićeva. Uz nju i Stojkovića, ansambl predstave čine i Zlatan Vidović, Maja Vujanović, Nataša Ivančević, Goran Jokić, Smiljana Marinković, Nataša Perić, Boris Šavija i Đorđe Marković. Upravo je Marković nakon izvedbe komada primio i plaketu povodom odlaska u penziju, što je činilo i najemotivniji trenutak večeri i izazvalo salvu oduševljenja u sali.

"Mislim da se to nikome dosad nije desilo da ode u penziju na šezdeset i peti rođendan, kad već ima preko četrdeset godina straža i to direktno sa premijere i otvaranja festivala.

Ja uopšte nisam znao da će to biti na sceni. Kolege, kada odlaze u penziju, bude obično svečanost u bifeu, pogotovo nisam očekivao da ću plaketu primiti u onako osiromašenom kostimu. Vjerovatno ću, pošto znamo kakvu penziju imaju umetnici, jednoga dana morati da prodajem svoje farmerice, odela, možda čak i nagrade da ne bi bio ovako go", kazao je tom prilikom Marković kojeg će banjalučka publika zasigurno opet gledati, ali kao honorarca, jer, kako kaže, glumci nikada ne odlaze u penziju.

Ovogodišnje izdanje Teatar festa, nešto prije same izvedbe "Karoline Nojber", svečano je otvorila Željka Cvijanović, premijerka Republike Srpske, a prisutnima se obratio i Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.