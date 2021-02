Premijera predstave "Mali Agaton" otvara sezonu DIS pozorišta

BANJALUKA - Premijerno izvođenje novog pozorišnog komada DIS pozorišta pod nazivom "Mali Agaton" planirano je za 21. februar. Ovom predstavom DIS pozorište mladih počinje svoju novu sezonu predstava, u kojoj je najavljen čitav niz premijera i izvedbi za djecu i odrasle.

"Predstava govori o malom Agatonu koji ima naizgled srećan život. Ima, čini se, ispunjen život, ali naravno, nije idealan. On prolazi kroz različite etape svog života od 12 do 21 godine, gdje svaki dan kada nauči nešto novo, on to zapiše u svoju svesku nadajući se da će, kada je bude pokazao svojim roditeljima jednoga dana, izazvati ponos u njihovim očima. To je zapravo priča o odrastanju, očekivanjima, lošem sistemu i svemu onome što društvo očekuje od jednog djeteta da zna, a čak ni odrasli vjerovatno ne znaju odgovore na ta pitanja", objasnio je režiser predstave Milan Bogdanović.

Glavna inspiracija je potekla iz javnog poziva upućenog mladim ljudima od strane DIS teatra prije nekoliko mjeseci, kojim su pozvali sve mlade ljude da im ispričaju svoju stranu priče i uopšteno istinite probleme koji muče mladog čovjeka današnjice.

"Stiglo nam je oko 30 priča iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i uz pomoć toga smo vidjeli koji su to generalno problemi koji muče sve mlade, ili bar određenu populaciju. Ova predstava će sigurno imati dug pozorišni i festivalski život. Imamo četiri autora predstave čije su priče iskorištene u samoj radnji, a neki su željeli da ostanu anonimni. Cilj nam je da se ova predstava prikaže u što više gradova i, naravno, festivala, a već je uvrštena na stalni repertoar DIS pozorišta mladih", kaže Bogdanović za "Nezavisne".

Priprema predstave trajala je oko šest mjeseci, a veći dio vremena potrošen je zapravo na istraživački rad.

"Predstava je otišla u potpuno drugom smjeru od planiranog, a sam rad na njoj tekao je teško iz razloga što svaka ideja iziskuje novac koji mi nemamo, jer smo omladinsko pozorište, tako da sve što želimo da uradimo, negdje nailazi na prepreke. Sada je posebno teško, jer je vrijeme pandemije i morali smo da ograničimo i broj ekipe koja radi, broj ljudi koji glumi u predstavi", pojasnio je Bogdanović.

Bogdanović dalje objašnjava da su ovakve teme vrlo opipljive i da je prirodno da svi imaju svoje mišljenje o njima.

"Nadam se da će da bude i aplaudiranja i negodovanja, jer ako se to ne desi, onda nismo uspjeli da napravimo pravi posao. Mi smo stali ispred jedne generacije da kažemo šta mislimo o tome. Da li će nas ljudi saslušati ili neće, to je na njima. Siguran sam da ćemo jednom dijelu mlade publike skinuti jedan kamen sa srca, jer su to neke stvari o kojima su svi htjeli da kažu nešto, ali prosto nisu mogli, jer nisu imali gdje ili kome. A u ovih 75 minuta, koliko je planirano da traje predstava, publika će morati saslušati šta svi mi imamo da kažemo", kazao je Bogdanović.

"Mali Agaton" je prva premijera u DIS-u za ovu godinu, a slijedi čitav blok premijera koje nisu uspjeli da predstave publici baš zbog korone.