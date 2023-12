Premijera predstave "Svi smo mi glumci" u Banjalučkom studentskom pozorištu

BANJALUKA - Premijera predstave "Svi smo mi glumici" u produkciji Banjalučkog studentskog pozorišta (BSP) biće održana u subotu sa početkom u 20.30 na Podrum sceni u Gospodskoj ulici.

Kako je saopšteno iz Studentskog pozorišta, komad su stvarali i u njemu igraju članovi ove kuće Zorana Vuković, Milica Petković, Nikolina Bilandžija, Helena Stević, Nikolina Karalić, Natalija Medojević i Srđan Ćirić.

Predstava govori, dodato je u saopštenju, o mladim diplomiranim glumcima koji čekaju priliku za posao, kroz prizmu njihovog dolaska na imaginarni kasting za ulogu na filmu.

"Predstava 'Svi smo mi glumci' je 101. premijera u istoriji Studentskog pozorišta, u kojoj igraju članovi Studentskog pozorišta koji su prošli audicije 2022. i 2023. godine, pod mentorstvom Aleksandra Pejakovića. Za mene je ova predstava novo iskustvo koje sam osjetila, jer nisam imala priliku da radim predstave ovakvog tipa, sa minimalnom scenografijom, jednim svjetlosnim štimungom i sa mnogo imaginarnih elemenata, što čini ovu predstavu specifičnom i nadam se da će publika uživati u njoj koliko i mi", kazala je glumica Milica Petković.

Njena kolegica Helena Stević kaže da je ova predstava nešto novo za publiku različite životne dobi, ali i za nju.

"Dosta toga sam naučila, kako od starijih prijatelja koji učestvuju u predstavi, tako i od našeg reditelja Aleksandra Pejakovića. Drago mi je što je ova predstava dopustila mojim talentima da dođu na vidjelo, ali i da se oprobam u novim stvarima”, navela je Stevićeva.

Natalija Medojević, takođe je govorila o predstavi.

"Predstava govori o tome kako se današnji glumci, koji nisu uspjeli da uhvate svoje svjetlo pod suncem, snalaze u današnjem vremenu, kako nailaze na razne prevare i iskušenja. Sve to dovodi do pitanja da li je vrijedno danas se baviti glumom ako to dovodi do tuge, razočarenja i osuda, kako bliskih ljudi, tako i javnosti", ističe Medojevićeva.

Na kraju u47. sezone članovi Studentskog pozorišta uručili su zahvalnicu narodnom poslaniku Mirni Savić Banjac koja je, kako su naveli, svojim djelovanjem u oblasti kulutre učinila mnogo na poboljšanju podrške kulturno-umjetničkog amaterizma i, dodali su, iskreni je prijatelj kulturnih radnika Banje Luke i Republike Srpske.

O radu Banjalučkog studentskog pozorišta oglasio se i reditelj Aleksandar Pejaković.

"Privodimo 47. sezonu kraju, tako će već 25. decembra u 20.30 biti svečano zatvaranje sezone kada će biti odigrana najgledanija predsta u istoriji Studentskog pozorišta 'Milka i Neđo', a biće dodijeljene i godišnje nagrade. Naredna sezona će da počne u znaku naziva sezone 'Studentsko u Beogradu, Krsmanac u Banjaluci' prema saradnji o razmjeni predstava koju ćemo da ostvarimo sa Akademskim pozorištem 'Branko Krsmanović' Univerziteta u Beogradu", zaključuje Pejaković.

