Premijera u DP RS: Maca Lukas devet života rizikuje zbog ljubavi

BANJALUKA - "Devet života mace Lukasa" nova je predstava Dječijeg pozorišta Republike Srpske (DP RS), rađena po tekstu i u režiji Vanje Jovanovića, mladog pozorišnog radnika iz Osijeka, čija je premijera zakazana za 20. april u 18 časova na velikoj sceni pomenutog teatra.

Predstava je namijenjena djeci od sedam i više godina, a u istoj igraju Aleksandar Blanić, Đorđe Janković, Nikola Milaković, Slobodan Perišić i Aleksandar Runjić.

Scenografiju, lutke, kostim i idejno rješenje plakata potpisuje Mario Tomašević, kompozitor je Ljudevit Laušin, a asistentica reditelja Sara Lustig.

"Predstava 'Devet života mace Lukasa' prvenstveno je priča o ljubavi. Susrećući se s raznim likovima, naš glavni junak Lukas tu ljubav dobiva u različitim oblicima, a njegov zadatak je razlučiti koja ljubav je za njega ona prava. Kroz zabavne avanture i razne životne nedaće naš glavni junak maca Lukas pronalazi ljubav na mjestu i u vrijeme kada to najmanje očekuje - jer ljepota njegovog puta leži u pronalasku istinske sreće i ljubavi tek kad sam shvata što sreća za njega uopšte jest. Kao što ju pokušava dobiti, tako tu ljubav pokušava i dati. Rizikujući svojih devet života tražeći ljubav o kojoj je oduvijek sanjao, život ga na koncu nagrađuje novim životima koje nije mogao ni zamisliti", riječi su reditelja i pisca Vanje Jovanovića.

Uoči premijere javnosti se obratila Ljiljana Labović Marinković, direktorica DP RS.

"Na ovoj predstavi okupljen je nevjerovatan kreativni umjetnički tim, sa kojim je bilo zadovoljstvo raditi u svakom smislu, od pripreme, razgovora, dolaska u Banjaluku, upoznavanja sa umjetničkim energijama koje su i meni, sa tridesetogodišnjim radnim iskustvom producenta u umjetnosti, bile sjajno novo iskustvo. To me ohrabruje da se nove generacije evropskih formata umjetnika s razlogom etabliraju u svojim matičnim kućama, u državama u kojima rade, a tu svoju energiju prenose i pridružuju energiji Dječijeg pozorišta Republike Srpske", kazala je Ljiljana Labović Marinković.

Ona je dodala da su ovu predstavu definisali kao lutkarsku komediju.

"Predstavu režira po svom tekstu, prema svojoj ideji i lucidnosti koju nosi veoma, veoma zanimljiv umjetnik, a sa velikim slovima ispisanom riječ umjetnik, Vanja Jovanović. On je i jedan od pobjednika Međunarodnog festivala pozorišta za djecu. Od te pobjede bio je u fokusu naše kuće i Duško Mazalica kao umjetnički direktor, naravno, kontaktirao je Vanju i veoma smo ponosni da je takva energija bila u Banjaluci", istakla je Ljiljana Labović Marinković.

Direktorica DP RS je posebno pohvalila scenografiju predstave.

"Ono što će Banjaluka vidjeti kroz format scenografije koju je uradio Mario Tomašević, za mene kao čovjeka koji je radio velike produkcije Muzeja savremene umjetnosti, jeste instalacija. Takav jedan umjetnički rad bih voljela, a i potrudiću se da tako bude, da vide i kustosi muzeja. Stoga želim javno da kažem da je Mario ovom scenografijom napravio jedno remek-djelo vizuelne umjetnosti. I taj tim, Sara Lustig kao asistentica reditelja, Vanja Jovanović kao reditelj i Mario kao scenograf, uz sjajnog kompozitora Ljudevita Laušina, jeste tim koji se u cjelosti prepoznao sa umjetničkim timom, dakle ansamblom DP RS", navodi Ljiljana Labović Marinković.

O predstavi je govorio i Duško Mazalica, umjetnički direktor i glumac DP RS.

"Bilo je zadovoljstvo da pratim rad Vanje Jovanovića i Sare Lustig u smislu kreiranja teksta od osnovne ideje da se bave tim šta znači da mačka ima devet života, do momenta kako je sve to riješeno scenografski. Na prvoj probi koju sam došao da vidim samo sam mogao da poželim da i ja budem s kolegama prisutan na sceni i da kreiram zajedno s njima. Posebno mi se svidio dramaturški pristup u toku rada koji se jako lijepo mijenjao i dobijao na značaju. Sviđa mi se što predstava ima nekoliko slojeva, iako će većina publike da se nasmije, da im bude interesantno i onda je veoma važno što u pozadinskom sloju ima govora o aktuelnim i problemima koji se tiču djece", naveo je Mazalica.

Glumac Nikola Milaković je izrazio zadovoljstvo što je imao priliku da radi sa mladim i kreativnim ljudima, kao i sa iskusnijim kolegama koji su tu duži niz godina.

"Meni je najlepše što smo svi bili kao fudbalski tim. To poređenje mogu da upotrebim. Funkcionisali smo svi zajedno u kolektivu, stvarali smo, nadopunjavali jedni druge i stvorila se hemija. To je možda zbog toga što nije bilo žena u ansamblu (smijeh). Bez šale, hemija je zavladala i to se oseti na sceni. Ostvarili smo prijateljski i ljudski kontakt, što će nam ostati i nakon predstave", kaže Milaković.

Aleksandar Runjić je takođe pohvalio rad i druženje sa kreativnim timom.

"Drago mi je i zbog mene jer sam načinio bar mali pomak što se tiče oživljavanja lutke", kratko je prokomentarisao Runjić. Sa druge strane, scenograf Mario Tomašević kaže da je ovo za njega teško, ali lijepo iskustvo.

"Ovo je prvi put da sam imao priliku da radim u ovoliko velikom formatu. Biću iskren, kada smo prvobitnu ideju imali Vanja i ja, predstava nije trebalo da bude toliko velikog formata. Međutim, kada sam došao ovdje u Banjaluku, odmah sam nazvao Vanju i rekao da ćemo raditi malo drugačije, da je scena velika i da je treba pokriti. Imao sam predivno iskustvo u radionicama. Cijela ekipa me podržala i bila uz mene tokom procesa. Ovo mi nije prva predstava sa Vanjom i Sarom. Njih dobro znam i mi smo kolege odavno, ali sa ansamblom i ekipom iz radionice DP RS radim prvi put i nosim prelijepo iskustvo. Banjaluka će mi zaista ostati u lijepom sjećanju", istakao je Mario Tomašević.

