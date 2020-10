Premijerno odigrana predstava "Sile u vazduhu"

Pozorište Prijedor odigralo je prvu premijeru u 68. sezoni, a riječ je o komediji Nebojše Romčevića "Sile u vazduhu", koju je režirao Slobodan Perišić.

Glumac Dean Batoz rekao je, nakon sinoćne premijere, da je Perišić poznat prijedorskoj publici po režiji predstave "Večera budala" prije šest godina i da je sada samo potvrdio da je dobar reditelj.

"To smo zaključili po reagovanju publike. LJudi su stvarno uživali. Mnogi od njih su se prepoznali i to i jeste bio cilj, da ukažemo na neke greške u današnjem društvu i da se, kad izađu iz sale, zapitaju što se to dešava oko nas. Mislim da smo uspjeli", istakao je Batoz.

Glumac Željko Kasap rekao je da ovaj aplauz nakon premijere željno čekao šest mjeseci.

"Srce je puno, iako je sala bila gotovo prazna, jer je zbog epidemioloških mjera moglo biti samo sedamdesetak gledalaca. Čar igranja preživi u ljudima, to je nešto što se ne može riječima opisati, i volio bih da naši sugrađani dođu da pogledaju ovu predstavu", naglasio je Kasap.

Glumica Mirela Predojević rekla je da je komad uvijek bio aktuelan, a posebno danas, što je potvrdio i aplauz gledalaca.

"Bitno je da svaki lik ima svoju razvojnu putanju. Što se tiče mog lika, to je nešto potpuno drugačije od onoga što sam do sada igrala", dodala je Predojevićeva.

Helena Milojica, članica Dramskog studija "Živko Desnica", rekla je da je imala iskustva na pozorišnim daskama, ali da joj je ova predstava najviše prirasla srcu.

"Mislim da smo uradili dobar posao, sudeći po reagovanju publike, njihovom smijehu, što nam je i bio cilj s obzirom na to da je ovo komedija", navela je Milojica.

Režiser Slobodan Perišić rekao je da ne gleda premijere i da je u kontaktu sa glumcima saznao kako je sve prošlo.

"Nakon šest-sedam nedjelja temeljnog i iscrpnog rada završili smo posao i predstava ostaje glumcima i pozorištu da živi svoj život", naveo je Perišić, dodajući da mu je ovo druga predstava koju je radio u Prijedoru.

U predstavi je korišćena muzika prijedorskih bendova "Dbau" i "Tatu" i hora Srpskog pjevačkog društva "Vila", a za plakat je korištena slika muzičara i akademskog slikara iz Prijedora Dalibora Popovića Mikše kome je predstava posvećena.

Mikša je umro 13. oktobra 2017. godine, a prijedorsko pozorište želi da mu se na ovaj način oduži za sav njegov doprinos umjetnosti.

Premijera je prvobitno bila planirana za kraj aprila, ali je odgođena zbog epidemije.

U predstavi igraju i prijedorski glumci Srđan Knjeginjić, Tatjana Binjaš Batoz, Milovan Srdić, Željko Kasap, Jelena Seksen, te Vasilije Pačariz i Andrej Stojić.

Prva repriza najavljena za večeras u 20.00 časova.