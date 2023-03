Preminuo čuveni komičar Pol O'Grejdi

TV zvezda i komičar Pol O'Grejdi preminuo je u 67. godini, rekao je njegov partner Andre Portasio.

U izjavi je rekao da je zvijezda, poznata po ulozi transeksualke Lili Sevidž, umrla "neočekivano, ali mirno" u utorak uveče.

Voditelj, koji je rođen u Mersisajdu, vodio je brojne igre, uključujući "Blankety Blank" kasnih '90-ih. Njegova karijera trajala je više od 30 godina, tokom kojih je bio domaćin emisije "Paul O'Grady Show", "Blind Date" i "For The Love Of Dogs".

Takođe je nastupao u TV emisijama kao što su Dr Who i Holby City.

"Sa velikom tugom vas obavještavam da je Pol neočekivano, ali mirno preminuo juče uveče. Tražimo, u ovom teškom trenutku, da, dok slavite njegov život, poštujete i našu privatnost dok se pomirimo sa ovim gubitkom. Veoma će nedostajati njegovim najmilijima, prijateljima, porodici, životinjama i svima onima koji su uživali u njegovom humoru, duhovitosti i saosjećanju. Znam da bi želio da ti se zahvalim za svu ljubav koju si mu pokazao tokom godina", naveo je Andre Portasio, koji je bio u braku sa Polom O'Grejdijem od 2007. godine.

O'Grejdi iza sebe ostavlja i ćerku Šeron, koju je sa bliskom prijateljicom Dajan Jansen dobio 1974. godine, kao i dvoje unučadi.

Takođe je jednom bio oženjen portugalskom manekenkom Terezom Fernandes.

Kako je rekao, to je bio "brak iz interesa", navodno da bi spriječio njenu deportaciju. Kasnije su se razveli 2005. godine, piše Sky News.