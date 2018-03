Preminuo legendarni komičar, tvorac Didi Mena

Britanski komičar i pjevač Ken Dod, tvorac Didi Mena i jedan od najpopularnijih komičara svih vremena, preminuo je u devedesetoj godini.

Nedavno je otpušten iz bolnice nakon šest nedjelja liječenja infekcije pluća. U petak se oženio svojom četrdesetogodišnjom partnerkom Eni Džons u kući u Liverpulu u kojoj je odrastao i kasnije živeo, piše Bi-Bi-Si.

Ken Dot je bio poznat po dugim stend-ap nastupima sa Didi Menom i štapom.

"Preminuo je u svom domu u kom se i rodio prije 90 godina. Nikada nije živio nigdje drugdje. Zaista nevjerovatno“, rekao je njegov portparol.

Komedijom je počeo da se bavi 1964. godine. Šezdesetih godina prošlog vijeka ušao je Ginisovu knjigu rekorda ispričavši 1.500 šala za tri i po sata.

Takođe je bio i pjevač. Njegov singl "Tears“ treći je najprodavaniji singl u Britaniji 60-ih.

Glumica Kler Svini rekla je za njega da je bio legenda i inspiracija.

RIP Sir Ken Dodd. A legend and an inspiration. I have a lot to thank You for. I Was thrilled you had the best birthday party in Liverpool before you left us. Your city, friends,Family and Show business will miss you terribly. pic.twitter.com/iDeEC4yukJ