Prva "stotka" Gradskog pozorišta "Jazavac"

​BANJALUKA - Predstava "Celo telo tu me boli", adaptacija i režija Nikole - Kolje Pejakovića teksta "Lekcija" Ežena Joneskoa, u Gradskom pozorištu "Jazavac" izvedena je u nedjelju naveče jubilarni stoti put.

Glumci Ljubiša Savanović, Nikolina Friganović i Velimir Blanić u istoriju, do juče novog i mladog pozorišta nastalog na entuzijazmu diplomiranih glumaca bez posla, upisali su, kako oni to vole u žargonu reći, prvu "stotku".

Stoto izvođenje, kao i velika većina dosadašnjih, odigrano je pred punom salom, a slavlje je proteklo uz ovacije, kao i obaveznu tortu i piće nakon izvedbe.

"Srećan sam što sam dio ove predstave koja je obilježila nekoliko proteklih godina u našem gradu. Drago mi je i da je Gradsko pozorište 'Jazavac' dobilo prvu predstavu koja je odigrana 100 puta", rekao je Savanović.

Dodao je da je Gradsko pozorište "Jazavac" s ovim komadom ostvarilo i najviše gostovanja, a predstva je igrana u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Noveškoj i mnogim drugim zemljama.

Komad je premijeru imao u aprilu 2014. i bio je zamišljen kao priča o našem svakodnevnom teatru apsurda: na ulicama, na poslu, na TV-u.

"Mi više ne idemo u pozorište da bismo vidjeli pozorište, ono je svakodnevno pred našim očima, ludo, nezaboravno i totalno apsurdno. Naša stvarnost je apsurdnija od Joneskovog svijeta i zato ćemo tu stvarnost da utkamo u njega. Glupost i bahatluk vladaju, a običan, normalan svijet pati. Možemo se samo gorko nasmijati na to. Mi u pozorištu nemamo iluzija da će se stvari promijeniti, biće samo još gore i blesavije i zato biramo smijeh kao izlaz, jedini izlaz iz ovog teatra apsurda koji se zove svijet i Republika Srpska u njemu", riječi su kojima je Pejaković postavio ovaj komad prije pet godina.

Kako, pak, stvari stoje danas i kakve je reakcije u međuvremenu izazivala predstava, govorio je glumac Velimir Blanić.

"Publika je tokom svih ovih 100 izvođenja uglavnom identično reagovala, dakle smijehom. Međutim, ono što se da primijetiti jeste da postoji i druga vrsta reakcije. Postoje ljudi koji se smiju predstavi i postoje oni drugi koji se ne smiju i kojima je to sve nekako surova realnost, jer mi smo prije svega u početku predstavu koncipirali kao komediju apsurda, a kasnije se ispostavilo da je to surova realnost koja nas okružuje pa nekima to nije smiješno nego žalosno", kaže Blanić.

Ono što je postavljeno 2014. godine, tvrdi Blanić, stoji i danas, s tim što je nadograđeno i usavrđeno glumačkim postupcima.

"Predstava stalno raste i moje je subjektivno mišljenje da postaje sve bolja, te da to publika na neki način primjećuje i nagrađuje mnogobrojnim dolascima. Mi smo računali da je dosad predstavu pogledalo okvirno 20.000 ljudi, a veliki broj među tim ljudima dolazio je tri ili četiri puta. Mislim da to, prije svega, govori o kvalitetu", zaključuje Blanić.

Novi jubileji i premijera u martu

Tokom marta imamo još nekoliko jubileja: 70. izvođenje predstave "PMS - Post muški stres", 40. izvođenje predstave "Šećer je sitan, osim kad je kocka" i 50. izvođenje predstave "Kako su postale ružne reči", kazao je Ljubiša Savanović.

Dodao je da je u petak, 15. marta, premijera predstave "Pjesme moje" u režiji Marka Vukosava.

"U njoj igra sedam sjajnih mladih glumaca, jedna nova generacija vrijednih i posvećenih ljudi kakve odavno nisam sreo u našem poslu", istakao je Savanović.