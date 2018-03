Radivojević: Banjaluka može da se pohvali pozorišnom scenom

BANJALUKA - Povodom praizvedbe predstave "Naši dani" rađene po tekstu Željka Stjepanovića i u režiji Juga Radivojevića, koja je najavljena za ovu subotu u 20 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS), Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka u svom kabinetu u petak ujutru primio je goste iz NP RS.

Naime, Talić je održao sastanak sa Jugom Radivojevićem, rediteljem iz Beograda, te Nenadom Novakovićem, direktorom NP RS, i Aleksandrom Stojkovićem Piksijem, glumcem i umjetničkim direktorom ove kuće. Pored same predstave, na sastanku je bilo riječi o značaju boravka Radivojevića u Banjaluci, ali su izneseni i neki od problema sa kojima se pozorišna scena u posljednje vrijeme suočava.

"Ono što je meni lično privuklo pažnju jeste postavljanje predstave koja će da oslika stanje u našem društvu, da prikaže čovjeka koji se dokazuje i u pozitivnom i u negativnom smislu. Mislim da je to svojevrsna pozivnica svima koji su zainteresovani da pogledaju predstavu 'Naši dani'", kazao je Talić nakon sastanka, podsjetivši da je reditelj predstave višestruko zadužio kulturni život u gradu Banjaluka.

Kako podsjeća Talić, Radivojević je u NP RS pored "Naših dana" postavio i Gogoljevog "Revizora" u sezoni 2010/2011, te potpisao režiju u čak tri predstave u Dječijem pozorištu RS. Pored ovoga, Radivojević je bio i jedan od članova žirija posljednjeg "Kestenburga", festivala u organizaciji Banjalučkog studentskog pozorišta, te na ovaj festival doveo neke od najznačajnijih glumaca regiona. Sve ovo, zaključuje Talić, korisno je za Banjaluku koja je u fazi kandidature za evropsku prijestonicu kulture 2024. godine.

Jug Radivojević zahvalio je predsjedniku Skupštine grada Banjaluka na riječima podrške, te je rekao da grad na Vrbasu može da se pohvali veoma razvijenom pozorišnom scenom. Izrazio je i nadu da će ta ista scena biti ojačana predstavom "Naši dani", koju je napisao glumački prvak Željko Stjepanović, a od koje se očekuje da festivalski bude interesantna, a za domaću publiku omiljena.

"Radi se o predstavi koja se obračunava sa našom stvarnošću, gdje se glumački kolektiv direktno obraća društvu kao kolektivu. Iza nas je naporan rad i danas sa sigurnošću mogu da kažem da NP RS ima jedan od najboljih ansambala u onom što danas zovemo region", kaže Jug Radivojević, koji sastanak sa predstavnicima vlasti smatra važnim, jer se uvijek mora podsjećati na značaj kulture.

Kultura je jedna od najznačajnijih grana društva, nadovezao se na ovu priču Aleksandar Stojković Piksi, dodajući da ljudi koji idu u pozorišta, biblioteke, galerije jesu najbolji članovi jednog društva.

"Značajno je da ljudi iz organa vlasti bilo kojeg nivoa podržavaju kulturu i iskazuju interesovanje za istu, jer kultura je veoma važna za jedan narod, za njegov opstanak i duhovni oporavak", tvrdi Stojković. Što se tiče same predstave, istakao je da je za NP RS posebna draž jer se radi o praizvedbi, kao i to da se Stjepanovićev tekst svidio reditelju, da je to ovaj dobro pročitao i imao jasnu koncepciju.

"Sada sa nestrpljenjem očekujemo prvi susret sa publikom", poručio je Stojković.