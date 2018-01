Reakcije na odluku o neodržavanju banjalučkog "Animafesta"

BANJALUKA - Nakon gašenja "Dukafesta" i "Kratkofila", iz oblasti kinematografije, grad Banjaluka ostaje i bez Međunarodnog festivala animiranog filma.

Tako će bar biti u tekućoj, 2018. godini, saopštila je Asocijacija za vizuelne umjetnosti "Fenix Art", koja je organizovala popularni "Animafest" u proteklih deset izdanja.

"Aktivnosti Međunarodnog festivala animiranog filma 'zaleđuju se' i stavljaju u mirovanje. Okolnosti koje su uticale na ovu odluku jesu prvenstveno vezane za stav grada Banjaluka da festival koji je ove godine trebalo da ima svoje jedanaesto izdanje i nalazi se u godišnjem Kalendaru kulturnih manifestacija u Banjaluci za 2018. godinu, finansira sa skromnih 9.000 KM, što je nedovoljno za organizaciju jednog međunarodnog filmskog festivala, koji se nalazi u mreži najznačajnijih evropskih festivala animiranog filma", stoji u saopštenju "Fenix Arta".

Kako navode, grad Banjaluka je ove godine budžetom značajno uvećao finansijska sredstva za programske aktivnosti iz oblasti kulture, zbog aplikacije za Evropsku prijestonicu kulture 2024. godine, a sredstva koja su dodijeljena Festivalu animiranog filma ostala su minimalna kao i ranijih godina.

Koliki će gubitak za grad Banjaluku biti eventualno trajno gašenje Festivala animiranog filma, koji je održavan krajem oktobra, za "Nezavisne" su govorili radnici iz oblasti kulture.

Glumac Ljubiša Savanović, jedan od organizatora Festivala mladog glumca "Zaplet", koji se održava u Gradskom pozorištu "Jazavac", kazao je da je najgore moguće rješenje da se Festival animiranog filma ugasi.

"Vjerujem da tih 9.000 KM nije dovoljno da se održi takav festival i da organizatori nisu lako donijeli tu odluku. Htjeli mi to priznati ili ne, strategija za kulturu jednostavno nije dobra. Ljudi koji su odgovorni za kulturu očigledno ne shvataju koliki je njen značaj za naš narod i organizatori kulturnih manifestacija se stoga moraju dovijati na razne načine kako bi prikupili sredstva. U svemu tome oni koji su organizovali Festival animiranog filma vjerovatno nisu više vidjeli logiku i odlučili su da ne održe festival", kaže Savanović.

Istini za volju, nastavio je on, saradnja "Zapleta" i Gradskog pozorišta "Jazavac" sa gradom Banjaluka u posljednje dvije godine značajno je poboljšana, ali sa druge strane problemi u vezi s finansiranjem festivala "Zaplet" i dalje traju zbog kašnjenja isplate sredstava Ministarstva prosvjete i kulture RS.

"Recimo, za prošlogodišnji festival koji je završen do kraja oktobra mi još nismo dobili sredstva, odnosno dobili smo trećinu, što je takođe veliki problem. To može biti još gore, kada vam odobre sredstva, vi računate da imate taj novac, a u stvari ga nemate, i onda sami morate davati svoje pare učesnicima ili dovijati se kako znate i umijete", ističe Savanović. U takvoj situaciji, vjeruje on, situacija za sve festivale u oblasti kulture biće sve gora.

Šta će grad Banjaluka izgubiti gašenjem Festivala animiranog filma govorio je i Mladen Đukić, animator, režiser i profesor na Akademiji umjetnosti u Banjaluci.

"Svi festivali, kako smo krenuli, će se ugasiti. 'Demofest' opstaje isto samo zbog tvrdoglavosti organizatora. Ugašen je 'Kratkofil', ugašen je 'Dukafest'. Što se filma tiče, situacija je poražavajuća, a mene za animirani film to posebno pogađa zato što predajem animirani film na Akademiji umjetnosti. Upravo kada treba da nam diplomiraju prve generacije i da rade kroz taj festival i započnu samostalni život kao autori, neće imati festival animiranog filma u svom gradu", ističe Đukić, koji tvrdi da je animacija danas u svijetu jedna od najperspektivnijih grana umjetnosti.

Natalija Trivić, načelnica Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, kaže da grad Banjaluka nije taj koji može odlučiti hoće li biti održan "Animafest" ili ne.

"Mi njih možemo samo sufinansirati kroz redovno sufinansiranje, odnosno preko godišnjeg Kalendara kulturnih manifestacija, te dati mogućnost ne samo njima, već svim subjektima u kulturi, da se prijave na aplikaciju", naglašava Trivićeva, podsjećajući da će Skupština grada o dodatim sredstvima izdvojenim za kulturu ove godine, u iznosu od 200.000 KM, odlučivati tek 25. marta.

Uprkos stopiranju "Animafesta", Asocijacija za vizuelne umjetnosti "Fenix Art", kako su saopštili, i ove godine će nastaviti ostale aktivnosti na polju animiranog filma - obilježavanje Dana svjetske animacije 28. oktobra, te realizaciju projekta "Moja okolina - moje stvaralaštvo", koji se izvodi uz podršku Vlade Švajcarske, a obuhvata produkciju kratkih dječjih eksperimentalno-animiranih filmova čijem stvaranju doprinose djeca s poteškoćama u razvoju uz pomoć mentora.

Filmovi iz ovog projekta, koji je trebalo da budu prikazani na Međunarodnom festivalu animiranog filma ove godine, biće prikazani na posebnoj projekciji.