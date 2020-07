S ponosom izrađuju narodne nošnje

U doba kada tehnologija napreduje toliko brzo da čovjek jedva uspijeva da je isprati, malo je mladih ljudi koji žele da svoje vrijeme posvete očuvanju onog lijepog iz prošlosti. Malo, ali ih ima, a dokaz za to je Omladinsko udruženje "Axiom" iz Istočnog Novog Sarajeva.

Riječ je o grupi od dvadesetak mladih ljudi, volontera, na čelu sa predsjednikom Goranom Kovačevićem, koji već sedam godina vrijedno rade na edukaciji i podizanju svijesti o problemima u društvu, ali i očuvanju kulturne baštine.

"Tokom svog rada naše udruženje je ostvarilo značajnu saradnju sa drugim udruženjima i kulturnim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Vremenom, s obzirom na to da i u krugu volontera imamo veći broj onih koji se bave folklorom, posvetili smo se i projektima iz oblasti tradicionalne kulturne baštine. Organizovali smo radionice tkanja, revije originalnih narodnih nošnji, sproveli dva terenska istraživanja o tradiciji i folkloru Srba sa područja Bradine i Vlašića, poslije kojih smo i izdali dvije knjige u kojima su prezentovani rezultati istraživanja", ističe Kovačević.

Jedan od zapaženih projekata, ujedno i prvi takav u našoj državi, bio je i ciklus apstraktnih umjetničkih slika inspirisan motivima sa narodnih nošnji Srba iz BiH.

"Ovaj projekat je na kreativan način pokazao kako likovna umjetnost može služiti promociji tradicionalnog nasljeđa. Ipak, naš najznačajniji projekat do sada je svakako bio evropski partnerski projekat 'Make it New' koji je podržan od strane 'Deska Kreativna Evropa' iz Banjaluke, koji je realizovan tokom prethodne dvije godine uz sufinansiranje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske", naglasio je Kovačević.

"Make It New" bio je partnerski projekat organizacija iz tri države, koji je sufinansiran od strane Evropske komisije i Fonda "Kreativna Evropa" te Ministarstva prosvjete i kulture RS, a u kojem su učestvovali KC Mladost iz Futoga (Srbija) kao nosilac projekta, KC Travno iz Zagreba (Hrvatska) i OU "Axiom" iz Istočnog Sarajeva kao partneri na projektu.

"Projekat je nastao u evropskoj godini kulture pa je i osnovna ideja bila očuvanje i promovisanje tradicionalnih elemenata kulturnog nasljeđa kroz izradu narodnih nošnji autentičnim tehnikama ručnog rada, koje se danas više ne koriste. Na ovaj način projekat je imao za cilj podizanje svijesti o značaju kulturnog nasljeđa, o promociji narodne umjetnosti i starih zanata, te edukaciji i osposobljavanju pojedinaca za različite vještine i tehnike ručne radinosti, kako bi one oživjele i vratile se u upotrebu u današnjem vremenu", kaže Kovačević.

Projekat je bio usmjeren na publiku različite životne dobi, a osnovna ideja vodilja bila je edukacija i širenje znanja o sličnostima i različitostima kulturnog nasljeđa zemalja učesnica u projektu, a sve u cilju povezivanja naših naroda.

"Kraj projekta obilježen je sa dvije revije koje smo organizovali u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo i u Muzeju RS u Banjaluci, gdje smo publici predstavili sam projekat sa posebnim akcentom na narodne nošnje koje smo izradili", istakao je Kovačević i dodao da takvi projekti donose izuzetno iskustvo za učesnike i omogućavaju uspostavljanje trajne saradnje sa partnerima.