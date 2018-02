"Sarajevska zima" po 34. putu "otvorila vrata"

SARAJEVO - Samo u prvom danu na 12 različitih lokacija u Sarajevu se otvara festival "Sarajevska zima" i na svakoj od njih ima više stotina posjetilaca i neposrednih učesnika.

Ovo je za "Nezavisne" kazao Ibrahim Spahić, direktor festivala "Sarajevska zima", koji je danas otvoren trideset četvrti put.

Prema njegovim riječima, ako se po jutru poznaje dan, "Sarajevsku zimu" do kraja dana trebalo bi da posjeti više hiljada ljudi, a do kraja festivala i 43 zemlje učesnice sa različitih strana planete.

Planirano je da do kraja festivala bude održano i preko 150 različitih programa, a neki od prvih progama počeli su danas u Vijećnici, kada je otvorena izložba o Pjongčangu, gradu domaćinu Zimskih olimpijskih igara 2018, kao i u Galeriji "Roman Petrović", gdje je izloženo osam plakata japanske kaligrafije.

U "Collegium Artisticumu" večeraas je će se predstaviti umjetnička trupa Nine Dragon Heads iz Južne Koreje, a u Pozorištu mladih biće izveden program u saradnji s JU "Djeca Sarajeva".

Počasni gost ovogodišnje "Sarajevske zime" je Republika Bugarska, a specijalni gosti su zemlje organizatori Zimskih olimpijskih igara 2018. (Južna Koreja) i 2022. (Kina), i Ljetnih igara 2020. (Japan).

Festival se održava pod motom "Drugo lice svijeta", a Spahić je objasnio i zašto.

"Drugo lice svijeta u stvari je i naše lice. Traganje za licem koje mijenja suštinu odnosa između baštine i budućnosti. Zalaženjem previše u prošlost, mnogi ljudi izgube osjećaj za to da dolazi vrijeme u kojem treba otkriti vlastite mogućnosti i ponuditi nešto svijetu oko sebe. To je cijela ideja. Ovo je evropska godina baštine, ali u evropskoj godini baštine nema ništa za budućnost. Ako je to samo kolekcionarstvo u muzejima, onda ta baština ljudskoj rasi nikako nije prigodna", kazao je Spahić, navodeći da planeta nije ista danas i prije jednog vijeka, kada je na olimpijskom amblemu svaki krug predstavljao po jedan kontinent. To je plemenita ideja, objašnjava on, ali danas bi teško jedan krug predstavio jedan kontinent.

"Moramo misliti, rekao bih, na jedan drugačiji način o kulturi, umjetnosti, baštini. Evropska unija kada slavi tu baštinu, ona mora razumjeti da je i ona jedan dio same povijesti, a da su mnoga carstva, organizacije i kulture bile i prošle i da zapravo misliti o drugom licu svijeta, znači sačuvati ono što je bio ideal. To je kultura različitosti i jedinstva o kojoj UNESCO govori i u kojoj u stvari evropska zajednica i mi možemo naći samo inspiraciju", obrazložio je Spahić.

"Sarajevska zima", koja traje do 21. marta, ponudiće mnoštvo programa iz oblasti književnosti, muzike, vizuelne i pozorišne umjetnosti.