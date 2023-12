Savremena bajka u svrhu zbližavanja porodice

BANJALUKA - "Bajka o malom Nikoli", predstava Dječijeg pozorišta Republike Srpske (DP RS), rađena po tekstu Milivoja Mlađenovića i u režiji Emilije Mrdaković, pretpremijerno je izvedena u četvrtak uveče, dok je premijera bila zakazana za petak u 18 časova.

Riječ je o praizvedbi Mlađenovićevog teksta koju je na sceni oživio podmlađeni ansambl DP RS: Dragana Ilić, Nikola Milaković, Aleksandar Runjić i Jelena Glizijan, s napomenom da je ovo Glizijanovoj bio pozorišni debi u nacionalnom teatru za djecu Republike Srpske. U središtu priče je osmogodišnji Nikola, kojeg roditelji, u nedostatku vremena zbog posla, obasipaju materijalnim i pažnju poklanjaju kupovinom skupih igračaka. Takva atmosfera od Nikole čini razmaženog dječaka zavisnog od video-igara, a suštinski usamljenog i tužnog.

Sve će promijeniti Nikolina školska drugarica Sofija, njegova sušta suprotnost, čija će "obična" drvena figura koju je poklonila Nikoli promijeniti njegov život nabolje.

Lutke malog Nikole i njegove drugarice Sofije animiraju Nikola Milaković i Dragana Ilić, a pred kraj predstave se u vidu lutke iza koje stoji Aleksandar Runić pojavljuje i Sofijin deda. Kako je predstava kombinacija lutkarske i igrane, Runjić takođe igra Nikolinog tatu i Svetog Nikolu, a Jelena Glizijan Nikolinu majku i učiteljicu. Lutke su urađene jednostavno, a kostimi skromno. Za njihovu izradu bila je zadužena Edna Mačković. Stoga, lik Svetog Nikole, iako uvjerljiv u tumačenju Runjića, zbog kostima, a naročito brade koja podsjeća na sve one jeftine izrade što možemo vidjeti na ulicama grada u pretprazničnim i prazničnim danima, kod djece izaziva nevjericu i komentare da se "ne radi o pravom Svetom Nikoli". S obzirom na to da je riječ o predstavi namijenjenoj za djecu od četiri i više godina, kostimografija u komadu igra veoma bitnu ulogu, ali to je bezazlena zamjerka za ovu namjensku predstavu.

Suštinska namjena predstave jeste da zbliži porodicu, te da u aktuelnoj prazničnoj atmosferi ukaže da se pažnja djeteta ne može zaraditi samo materijalnim poklonima, nego prije svega fizičkim prisustvom roditelja, te uzajamnom i neposrednom razmjenom emocija. U tome glumci i te kako uspijevaju. Čin darivanja je značajan samo ako nije kompenzacija za fizički nedostatak i ako dolazi iz istinske potrebe, jedna je od poruka ove bajke, koja biva uspješno prenesena djeci, a prije svega roditeljima u sali.

Dodatnu bajkovitost "Bajci o malom Nikoli" daje jedan zgodan rediteljski potez.

Naime, scena u vidu neuredne Nikoline sobe postavljena je iza nekakve mreže na kojoj se, uz pomoć kamere i projektora, učitavaju crteži glumaca. Oni crtaju u pijesku, a publika u isto vrijeme preko cijele scene vidi njihove crteže uzburkanog mora i matroza, oblaka i kiša. Vidi suze tužnog dječaka, te vrata kuće i zvonce koje uzalud zvoni. Sve to dosljedno prati muzika Alekseja Mrdakovića, uz nezaobilaznu simboliku Svetog Nikole kao zaštitnika djece i mornara. Zahvaljujući smjernicama sveca, dječja i ljudska dobrota pobjeđuje i ova priča, naravno, ima srećan kraj.

Predstava se, dakako, ciljano pojavljuje u pravo vrijeme, a ansambl Dječijeg pozorišta Republike Srpske njom ispunjava najmanje tri značajne misije.

To je misija njegovanja savremenog domaćeg teksta, misija stasavanja novih mladih glumaca koji će tek zablistati na sceni pozorišta za djecu, te najvažnija misija, misija zbližavanja porodice. U vezi s tim, za sve roditelje koji, zbog ovih ili onih razloga, misle da nedovoljno pažnje posvećuju sopstvenoj djeci, za početak mogu zajedno s djecom sjesti u pozorišnu salu i pogledati ovu savremenu porodičnu bajku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.