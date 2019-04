Seka Sablić gostovala u "Jazavcu": "Maratonci" snimani u špicu vremena radosti

BANJALUKA - Glumica Jelisaveta - Seka Sablić u srijedu uveče bila je gošća Gradskog pozorišta "Jazavac", a nakon projekcije kultnog filma "Maratonci trče počasni krug", pred punom salom na sceni "Jazavca" sa njom je razgovor vodila njena mlađa koleginica Slađana Zrnić.

U razgovoru sa Zrnićevom, Seka Sablić pričala je o mladosti, svojim počecima, bogatoj karijeri, ali i o razlogu dolaska - velikom filmu rađenom po tekstu Dušana Kovačevića i u režiji Slobodana Šijana, uz nezaboravnu glumačku postavu.

"Bilo je to jedno bolje vreme, špic vremena radosti. Bilo je to vreme kada smo bili ujednačeni po kvalitetima, vreme kada su se ljudi sakupljali i okupljali oko projekta. Sećam se, kad sam pročitala scenario - to je bilo vrhunski napisano. 'Atelje 212' je bio u najvećem usponu, velikan do velikana, i na kraju su svi glumili u filmu: Zoran Radmilović, Bata Stojković, Bora Todorović, Bogdan Diklić. Zato je film napravio takav rezultat. Mi smo tada odlično radili", rekla je Sablićeva.

Dodala je da se, kada se gleda s ove distance, vidi koliko su poslije padali niže.

"Sve zavisi od politike, od vremena i društva u kome živiš. Sve je bilo oslobođeno pa su dobri i kvalitetni ljudi mogli da se nađu na okupu", kazala je Sablićeva, a njen dolazak kao i projekcija filma organizovani su u sklopu manifestacije "Proljeće u Banjaluci".