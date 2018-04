Senad Bašić: Igrali smo i kad je ozvučenje bio samo mikrofon na stalku

Tvorci kultne pozorišne predstave "Audicija" najavili su da će održati još dva nastupa pred domaćom publikom zbog velikog interesovanja koje vlada za ovaj komad. Pozorišna trupa će danas stati na daske Doma "Herceg Stjepan Kosača" u Mostaru i nasmijati publiku uz omiljene likove Simonidu Puhalo, Majka Kjajevića, Mimu Šiš, Rokija, Čabaravdića, Bogoljuba Šaulića i Mustafu Sudžuku. Odmah nakon nastupa u Mostaru, ponovo će pred sarajevsku publiku već sutra na sceni kultnog BKC-a.

Tim povodom jedan od protagonista kultne "Audicije" Senad Bašić je pozvao sve ljude koji su za dobru šalu i šegu da dođu u "Kosaču" ili Bosanski kulturni centar u Sarajevu.

"Biće zanimljivo nakon 'Skenderije' u Sarajevu igrati predstavu u BKC-u. Sve to ima svoje čari, pogotovo kada uporedimo ovu i onu 'Audiciju', kad smo je mi igrali na početku. Tada nije bilo video-bimova i ove vrste organizacije kao sada. Kad napravite atmosferu u sportskim halama i kad dođe 4.000 ljudi na predstavu, to je začuđujuće za teatar. Lijepo je znati da teatar može i to. Naravno, lijepo je i u intimnijim prostorima odigrati predstavu jer je publika odmah do scene", istakao je Bašić.

Popularni glumac je dodao da će ovo biti prvi put da "Audiciju" izvode u Domu "Herceg Stjepan Kosača" u Mostaru.

"U Mostaru smo 'Audiciju' igrali u sportskoj dvorani prije više od 30 godina i tada nije bilo bubica, nego samo mikrofon na stalku. To je bio kao neki radio-prenos. Nakon Mostara i Sarajeva idemo za Zagreb, gdje je 'Audiciju' od njenog početka igranja do sada vidjelo više od 64.000 ljudi. To je ogroman fenomen. Publika je željna šale, humora i da se dobro ismiju i zabave. Toga nedostaje u cijelom okruženju i ovo je neki antistres za sve", naglasio je Bašić.

Uporedo s radom na "Audiciji", poznati glumac priprema nekoliko zanimljivih projekata, ali trenutno ne može da govori o detaljima.

"Sve je to u nekoj fazi razvoja, i ne bih ništa govorio. Ništa nije izvjesno sve do onog trenutka dok se ne završi. Znalo se događati da najavim, a da se to ne desi. Sada pričam kad je stvar završena", istakao je Bašić.

Ulaznice za predstavu "Audicija" koja će se održati danas u Mostaru su već rasprodate, dok se karte za nastup legendarne glumačke trupe u sarajevskom BKC-u prodaju po cijeni od 20 KM za galeriju i 50 KM za VIP zonu.

Pored Bašića, fenomenalnu glumačku postavu čine Admir Glamočak, Emir Hadžihafizbegović, Saša Petrović, Jasmin Geljo, Željko Ninčić i Mladen Nelević.

Da sve protekne savršeno potrudiće se organizator, agencija "Stage Production", na čelu sa producentom Adnanom Mundžićem.