Senad Milanović u podcastu "Pogledi": Dosta smo slušali o razlikama, hajde malo da pomjeramo granice

Senad Milanović, glumac porijeklom iz Bugojna, koji živi i radi u Banjaluci, bio je gost podcasta "Pogledi", banjalučkih "Nezavisnih novina" i Nes radija.

Riječ je o mladom čovjeku koji je koncem prošle godine postao stalni član ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske, a koji je prije toga ušao u podjelu za predstavu "Idiot", rađenu u režiji Selme Spahić i po motivima istoimenog romana Fjodora Mihailoviča Dostojevskog u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Oba angažmana dobio je nakon audicija i tako je, igrom slučaja, postao prvi glumac u Bosni i Hercegovini koji je poslije rata devedesetih godina prošlog vijeka, zaigrao u dva narodna pozorišta, banjalučkom i sarajevskom.

S obzirom na to da je Milanović rođen u pomenutom ratu, ova činjenica, osim o kvalitetu glumca kojeg smo ugostili, a od kojeg velike stvari tek očekujemo, govori i o raskolu društva u kojem živimo sa jedne strane. Sa druge strane, Senad Milanović svjedoči tome kako cijeli njegov život kuljaju priče o podjelama i kako je na njemu i njegovoj generaciji da pomjeraju granice te, koliko je to u njihovoj moći, ovo podneblje učine boljim i ljepšim mjestom za život.

"Kroz cijelo svoje odrastanje, cijeli svoj život, stalno sam slušao o razlikama, slušao sam šta nam plasira država, šta nam plasira vlast, a moj, na primjer, najbolji prijatelj u djetinjstvu zvao se Vigor, on je bio Hrvat, mama mu je bila Srpkinja. Mi se cijeli život družimo. Bila je tu još masa prijatelja i meni je kao djetetu uvijek bilo nelogično, jer ja ne pamtim Jugoslaviju, ne znam zašto je došlo do sukoba, tek kasnije ću saznati sve to, ali mi je potpuno bilo nelogično da se ja ne mogu družiti sa nekim ko ima iste ciljeve kao ja, ista interesovanja, samo zato što se zove drugačije. Hvala Bogu, Bog mi je podario divne roditelje koji su profesori književnosti, pa su me lijepo odgajali učeći me da se ljudi dijele na dobre i loše i da ih gledam kroz njihove osobine, kroz kvalitete koje nose, a ne kroz to kako se neko zove i koje im je porijeklo, jer to su jedine stvari koje nismo mogli birati. Nismo mogli birati gdje ćemo se roditi, ni kako ćemo se zvati. Meni je cijeli život, i kao mladom čovjeku, bio cilj da pomjeramo te granice", kazao je na početku gostovanja Senad Milanović, koji je tokom podcasta pričao i o nekim od desetak filmskih projekata na kojima je do sada bio angažovan, o premijeri "Idiota" u Sarajevu, o ambicijama u Narodnom pozorištu Republike Srpske, ranijim angažmanima u Gradskom pozorištu "Jazavac", studentskim danima na banjalučkoj Akademiji umjetnosti itd.