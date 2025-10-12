"Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo ćute" u dva termina u SKC UNIBL

BANJALUKA - Predstave "Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo ćute" nastala po tekstu Ivora Martinića, a u režiji Milice Vujasin u Studentskom kulturnom centru (SKC) Univerziteta u Banjaluci biće odigrana u dva termina - 14. i 15. oktobra do 20 časova.

Iz SKC-a su saopštili da u ovom komadu glume Miljka Brđanin, Aleksandar Blanić, Božana Kukilo i Nikola Stanković.

"Predstava se bavi porodičnim odnosima i emocionalnom distancom između najbližih. Jaki i intimni prikaz porodičnih odnosa koje će mnogi prepoznati kao svoju priču, sa iskrenim oslikavanjem složenih emocija koje nosimo u sebi", naveli su organizatori.

Dramaturg predstave je Nikola Ratković, scenografiju je radila Zorana Кlječanin, kostimografiju Vladimirka Velaga, a grafički dizajn Ivana Dujković.

Produkcijski tim predstave čine David Lajšić, Anja Kasalović, Matea Zrnić, Anđela Maksimović, Luka Ugren, Kristijan Šarić, Jelena Marković i Jelena Dakić.

