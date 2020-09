Skromna akademija za veliki jubilej Narodnog pozorišta RS

BANJALUKA - Svečana akademija povodom devet decenija od osnivanja Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS) održana je u srijedu veče na Velikoj sceni ove kuće uz prisustvo državnog vrha Republike Srpske, ali i ličnosti iz kulturnog i javnog života. Akademija je započela intoniranjem himne Republike Srpske, a publici se prva obratila Maja Dodig, direktorica NP RS.

Dodigova je istakla da datum nije odabran slučajno te da je 23. septembra 1998, ukazom Vlade Republike Srpske, Narodno pozorište dobilo današnji naziv.

Naziv se, kako je istakla, godinama mijenjao, a uz postojeći najviše su se zadržali nazivi Narodno pozorište Vrbaske banovine, kako se ono zvalo po osnivanju 1930, te Narodno pozorište Bosanske Krajine, kako se nazivalo sve do 1998. godine.

"Koliko god je naš razvojni put bio opterećen problemima, isto toliko je bilo ponosa u proteklih 90 godina. Dovoljno je da pogledamo istoriju ove kuće i da znamo koliko je ona značajna ne samo za ovaj kraj, nego i za region. Naša obaveza je da krčimo put prema novim generacijama i da istrajemo", kazala je Dodigova, dodajući da Narodno pozorište u budućnosti vidi još jače i naprednije.

Publici se potom obratila Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, ističući da NP RS već 90 godina u kontinuitetu vrši svoju prosvjetiteljsku misiju.

"Misija je ostala ista - da ovo pozorište bude jedna od najvažnijih ustanova za vaspitanje naroda i omladine, kako je to isticao ban Milosavljević prilikom osnivanja pozorišta", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da su glumci NP RS, ako uzmemo u obzir njihov uspjeh i nagrade, najbolji ambasadori Republike Srpske.

Nakon govora Cvijanovićeve uslijedio je dramski dio svečane akademije, koji je režirao Aleksandar Pejaković.

Akademiji je prisustvovao i Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, koji je rekao novinarima da je ovo, prije svega, 90 godina upornog rada.

"Pozorište je, prije svega, ljubav. Naše pozorište je ostvarilo značajne uspjehe i na domaćem i međunarodnom planu", izjavio je Dodik.

Ono što je upalo u oči jeste to da je svečana akademija trajala svega pola sata, te da osim glumaca na sceni koji su učestvovali u dramskom dijelu akademije, ostalih članova ansambla NP RS nije bilo u sali, kao i to da glumci kao najbolji ambasadori Republike Srpske nisu bili prisutni na koktelu nakon svečane akademije.

"To je privatni izbor. Ja se nisam popeo gore na koktel jer nemam šta da tražim u visokom društvu. Mi glumci izbjegavamo da se miješamo sa politikom i to je razumljivo. Umjetnikovo je da se bavi umjetnošću i da igra za sve građane koji dođu u pozorište. To je realno i razumno, a lijepo je vidjeti i te političare da dođu i da podržavaju pozorište. To je dobra stvar. Bolje da budu u pozorištu, nego pod šatorom", kazao je glumac Aleksandar Stojković Piksi.

Stojković se složio s izjavom predsjednice Republike Srpske da su glumci najbolji ambasadori ove republike jer, kako kaže, malo koji političar je postigao ono što je ansambl NP RS uradio bar u posljednjih 20 godina.

"Ja sam već 20 godina tu i ono što je dragulj ovog pozorišta jeste glumački ansambl koji je zaista jedan od boljih u regionu. Lijepo je biti dio svega toga i sarađivati s tim ljudima", istakao je Stojković za "Nezavisne".

Takođe, u izjavi za "Nezavisne novine" glumac Ljubiša Savanović čestitao je 90. rođendan umjetničkom ansamblu, svim drugim radnicima pozorišta, kao i publici.

"Drago mi je da sam dio jedne devedesetogodišnje priče koja se zove Narodno pozorište Republike Srpske. Za mene je ovo pozorište druga kuća. Nadam se da će ovaj jubilej skrenuti pažnju na kulturu i da će oni koji odlučuju o budžetima konačno shvatiti šta nam znače pozorišta, muzeji, biblioteke i sve druge inicijative u kulturi te da ćemo 100 godina pozorišta dočekati u društvu u kojem će odnos prema pozorištu i kulturi biti onakav kakav treba da bude prema onima koji čuvaju i grade duh naroda", zaključio je Ljubiša Savanović.

Proslava devet decenija NP RS biće nastavljena u oktobru premijerama predstava "Derviš i smrt" i "Zlatno doba".