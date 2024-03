Srđan Olman za "Nezavisne": Stendap komedija lična stvar, a ne prepričavanje viceva

Srđan Olman, stendap komičar iz Subotice sa beogradskom adresom, u Gradskom pozorištu "Jazavac" u Banjaluci 18. marta u 20 časova izvešće svoj šou "Pravda za Olmana".

Ovaj stendap šou govori o društveno-ekonomskim problemima današnjice, ali i bližoj istoriji, odnosno problemima tokom Srđanovog djetinjstva i tinejdžerskih dana.

"Kako se proveo na magnetnoj rezonanci, je li kivi voće ili životinja, čemu služe komarci i zašto tenis nije za Balkance samo su neke od tema koje ćete čuti u Olmanovoj pravdi za njega. Jedno je sigurno: nakon što pogledate 'Pravdu za Olmana', više nikada nećete istim očima gledati parkirane automobile", saopšteno je iz "Jazavca", a sam Olman o šouu, smijehu i stendap sceni govorio je za "Nezavisne".

NN: Za početak, recite nam nekoliko rečenica o ovom šouu?

OLMAN: "Pravda za Olmana" je moj drugi šou koji sam napisao 2018. godine i od tada sam ga izveo u mnogim zemljama širom sveta. "Pravda" se dotiče svih životnih tema, tako da je uvek aktuelna. U tom komadu govorim o svom detinjstvu, tinejdžerskim danima, ali i o svom shvatanju pojedinih društvenih pojava. Iz jednog sasvim novog ugla moći ćete da čujete zašto je tenis specifičan, kao i zašto mi šah, kao igra, nikada nije bio jasan.

NN: Ovaj šou izvodili ste u desetak država. Koliko su različite reakcije kod nas i u dijaspori?

OLMAN: Nema neke velike razlike u dijaspori i kod nas. Svi smo mi s ovih prostora i svi smo nekako podjednako ili bar slično odrastali.

NN: Koliko često mijenjate "program", odnosno nakon koliko vremena jedan scenario iziskuje da se zamijeni drugim u stendap nastupima?

OLMAN: Ne postoji neko određeno pravilo. Ali, evo, za 11 godina moje karijere imam četiri "one man" šoua. Mislim da je to dobar prosek. Za dobar, kvalitetan, duhovit šou od 90 minuta treba vremena.

NN: Sa splitskim komičarem Tomislavom Primorcem skoro ste snimili video "Hrvat i Srbin nakon tri rakije...", koji je na TikToku za kratko vrijeme sakupio milion i po pregleda. Koja je tajna, mislite li da su mnogi u ovom videu prepoznali istinu međuljudskih ili političkih odnosa dva naroda?

OLMAN: Nema neke velike tajne. Prvo, duhovito je, makar za one koji razumeju šta smo hteli reći. A drugo, za one koji nemaju dovoljno svesti i žive u mržnji, kako prema sebi, tako i prema drugima, za njih je to idealna prilika da i oni nešto kažu van svoje učmale sredine. Najveća greška interneta je što je dostupan svima.

NN: Kako biste uporedili svjetsku stendap scenu s ovom na prostoru bivše Jugoslavije. U čemu su sličnosti i razlike?

OLMAN: Teško je to upoređivati. Stendap komedija je na Zapadu deo kulture. Ovde jako mali broj ljudi zaista zna šta stendap komedija predstavlja. To najbolje vidim po raznim javnim ličnostima koje svaki svoj izlazak na binu nazivaju stendapom. Za tako nešto bi na Zapadu verovatno prekršajno odgovarao. Mada ovde ljudi ne odgovaraju ni za mnogo veća zlodela, a ne za stendap. Nama komičarima je bitno da mi znamo da istinski radimo ovo, a ima publike koja to prepoznaje.

NN: Na stendap sceni ste 11 godina. Koliko su se Vaše fore i pristup publici mijenjali tokom godina?

OLMAN: Menjaju se, naravno. Kako sazrevam ja, tako sazrevaju i fore i same priče. Stendap komedija je mnogo lična stvar. E, to je ono što mnogi "izvođači" ne shvataju, pa prepričavaju viceve ili igraju neku već napisanu ulogu.

NN: Koliko Vam je prijašnje iskustvo u novinarstvu pomoglo da pred publiku na scenu izlazite bez treme?

OLMAN: Poprilično mi je pomoglo u javnom nastupu, ali to ne znači da nemam tremu pred nastup. Velika je odgovornost izaći sam pred publiku i nasmejavati ih sat i nešto. Kad budem prestao da osećam to uzbuđenje pred nastup, prestaću da se bavim ovim poslom.

NN: U kojoj mjeri je danas smijeh lijek?

OLMAN: Svejedno je i danas, juče ili sutra, ne vidim nijedan razlog zašto se čovek ne bi trebao smejati. Nisam stručan da vam sada detaljno opišem šta se dešava u telu kad se smejete, samo znam da nam svima prija.

NN: Ko su stendap komičari iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje cijenite?

OLMAN: Ovo je uvek nezgodno pitanje, jer se mi svi poznajemo i družimo, pa se uvek plašim da nekoga slučajno ne zaboravim. Banjaluka ima Mirka Komljenovića i Dušana Jokića, dok Mostar ima Omera Hodžića. Postoji još jedan komičar, Filip Andronik, ali on koliko ja znam već duže vreme nije u ovom poslu, a šteta.

