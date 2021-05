Stevan Šerbedžija uoči premijere o predstavi "Car Edip"

BEOGRAD - Sofoklova tragedija "Car Edip" u režiji Filipa Gajića premijerno će biti izvedena sutra uveče s na sceni "Kosmodrom" u Dorćolskom narodnom pozorištu, a u pitanju je jedan od najznačajnih komada u istoriji svjetskog pozorišta koji se u ovom "čitanju" reditelja i glumaca odigrava u savremeno doba, u Njujorku, u miljeu građevinske mafije.

"Radnja je smeštena u današnjicu, u njujorško podzemlje. Edip je na čelu familije koja je na čelu građevinske mafije. Gazi svoj put, bežeći od zadate mu sudbine sve bliže joj prilazi. Na početku ubija svoga oca, reši nerešivu zagonetku koju mu postavlja Sfinga, on kaže: 'Čovek.' U priči o čoveku, toj nesrećnoj sorti, on će se oženiti svojom majkom i s njom dobiće decu", navedeno je u opisu predstave.

Glumac Stevan Šerbedžija, koji igra cara Edipa, naveo je u razgovoru za "Nezavisne" da su s probama počeli u februaru, ali da su konkretno predstavu postavili za nedjelju dana, s obzirom na to da je sve išlo brzo i precizno.

"Svi smo i te kako željni da se igramo na sceni i publici damo deo sebe, pogotovo nakon ove epidemiološke pauze. Priča je smeštena u Njujork danas. Iako smo smestili događanje u današnje vreme, nismo banalizovali priču i olakšali je, već nasuprot, sva dekadencija i problematika komada je podignuta za nekoliko stepenika više. Reditelj ne treba da kleči pred piscem niti glumac pred rediteljem, svi međusobno su u odnosu jedan kroz jedan, i samo tako predstava može imati svoj smisao. Priča je smeštena u današnjicu koju okružuju dekadencija, siromaštvo, agresivnost, sebičluk, građevinska mafija, državna mafija, a u korenu svega toga jeste ČOVEK. Ponor u koji sebe često guramo jeste u nama samima", istakao je Šerbedžija.

On smatra da svaka moć u sebi nosi ogromnu žrtvu i tragediju, kao i da je moć vlasti jedan od najtežih poroka.

"Radnja je smeštena u njujorško podzemlje, Edip je glavni u toj familiji koja drži podzemlje, on je moćnik građevinske mafije koja krči svoj put do moći i slave. Edip gazi i beži od svoje sudbine. Što više beži, to joj se sve više približava. Edip u mladosti ne znajući ubija svog oca, a majci postaje muž i s njom izrodi decu. U centru prestonice vlada kuga, kojoj je jedini lek da se razreši ko je pravi ubica i da se skine prokletstvo sa grada. Edip ne pronalazi krivicu u drugima kao Hamlet, on je pronalazi u samom sebi", istakao je Šerbedžija.

Dodao je da je igrati Edipa jedna iskrena sreća za glumca, jer, kako kaže, igrati se sa svim tim problemima, tragedijama, sudbinama, psihološkim i emotivnim istinama, tajnama, zabludama, jeste zaista veličanstveno.

"Predstava 'Car Edip' je naš oproštaj od sadašnje adrese pozorišta. Boli to mnogo. Boli ta činjenica da će jednu kuću koja ima misterioznu istoriju zabetonirati i podići sterilnu zgradurinu, ali to je tako, tačno je da sve teče i sve prolazi, ali u tome i jeste čar", kazao je ovaj mladi glumac.