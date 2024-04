"Što je muškarac bez brkova" premijerno u BNP-u Zenica

ZENICA - Premijerno igranje predstave "Što je muškarac bez brkova" biće izvedeno 26. aprila u 20 časovana Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta (BNP) u Zenici, u sklopu 27. međunarodne manifestacije "Zeničko proljeće 2024".

Kako navode iz BNP-a, predstava je rađena prema romanu hrvatskog pisca i novinara Ante Tomića i u režiji hrvatskog redatelja Ivana Lea Leme.

"U pitanju je komedija, a kompletnu predstavu možemo slobodno nazvati i ansambl-predstavom, jer kada u današnjim produkcijskim uslovima igra 13 ljudi, smatramo da su to zaista veliki projekti i velike predstave", rekao je Miroljub Mijatović, direktor BNP-a na današnjoj konferenciji za medije.

Režiser Ivan Leo Lemo je rekao da mu je posao olakšala činjenica da je njegovo "rodno selo" blizu rodnog mjesta Ante Tomića, za kojeg je naveo da je legitimni nasljednik velikih komediografa iz regiona.

"Mislim da to ruralno područje sa svim svojim oporostima, surovostima i drskostima, može predstavljati 'od Vardara do Triglava' bilo koji tvrdi mentalitet, partijarhalne okvire, ali i one likove koji, unutar dobrih fabula, u ovom slučaju komične fabule, izlaze iz tih okvira te rade samospozajne i civilizacijske korake u nekom smjeru", naveo je režiser Lemo.

On je dodao da su ovu komediju mentaliteta ili manira, a koja ide u komediju situacije zaokrenuli prema komediji karaktera, jer mnogi glumci u ansamblu glume po nekoliko uloga.

"Radi se o prostoru, jednom ruralnom stanovništvu, gdje imate brkate, snažne, jake muškarce i skrušene, ponizne žene koje su odgojene frazom da moraš biti tih i moraš paziti šta će svit, kako mi kažemo, reći. Ali u svemu tome, nesretnim slučajem, pogibijom Tatjaninog muža, Tatjana postaje milionerka u Smiljevu", rekla je glumica Adna Kaknjo, koja tumači seosku ljepoticu Tatjanu.

Ona je navela da je zadovoljna što je dobila ulogu šarmantne, mlade, pametne i, u određenim trenucima, žene s jednim dobrim patosom. Seoskog popa, don Stipana, glumi Enes Salković, koji je naveo da je radom na ovoj predstavi BNP pokazao nevjerovatan napredak i konstatan rast.

"Ovaj tekst, ova komedija je možda i kruna. Činjenica da su karte već odavno rasprodate za ovu predstavu govori o tome da se publika zaželjela komedije, a teatri su tu zbog publike", rekao je je Salković.

Osim Adne Kaknjo i Enesa Salkovića, u predstavi glume i Robert Krajinović, Selma Ćosić, Zlatan Školjić, Tamara Miličević-Stilić, Adem Smailhodžić, Nusmir Muharemović, Anđela Ilić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Lana Zablocki i Mirza Bajramović.

Dramaturgiju je uradila Nedžma Čizmo, scenografiju Sabina Trnka, kostimografiju Amna Kunovac Zekić, muziku Zvonimir Dusper Dus, a tekstove i songove Ivan Leo Lemo.

