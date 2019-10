"Što te nema (sevdah drama)" uskoro pred mostarskom i banjalučkom publikom

Da Aleksa Šantić i devet i po decenija nakon smrti ujedinjuje ljude sa ovih prostora, dokaz je predstava "Što te nema (sevdah drama)", koja govori o životu ovog pjesnika, a koja je koprodukcija tri teatarske kuće: Narodnog pozorišta Mostar, Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru i Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Važno je napomenuti da je ovo prvi zajednički projekat navedenih pozorišta koje je spojio izvršni producent predstave: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta", Gradski odbor Mostar.

Tekst potpisuje Marijana Aracki iz Beograda, režiju Erol Kadić, Zagrepčanin sa beogradskom adresom, dok ulogom Alekse Šantića ansambl predvodi Bojan Kolopić, Novosađanin sa stalnim glumačkim angažmanom u Banjaluci.

Premijerne izvedbe biće odigrane u okviru kulturne manifestacije 100. "Šantićeve večeri poezije", i to praizvedba u Narodnom pozorištu Mostar 11. oktobra, zatim premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar 15. oktobra, a u Narodnom pozorištu Republike Srpske 18. oktobra.

Glumac Bojan Kolopić povodom ovog komada kaže da je isti u završnoj fazi.

"Imamo još desetak dana do premijere, a već smo u fazi da radimo probe od početka do kraja komada, bez zaustavljanja, što znači da je sve postavljeno na svoje mesto i da imamo dovoljno vremena da se uigramo, što je veoma važno i dobro. A to se sve dešava upravo zahvaljujući odličnoj saradnji tri pozorišta i pre svega ljudi koji su uključeni u ovaj proces, koje ću sigurno pamtiti po dobroj energiji i novim prijateljstvima koja sam stekao ovde u Mostaru. A steći nova prijateljstva nije mala stvar", ističe Kolopić i dodaje da je najznačajnije da se radi predstava o Šantiću.

"Kamo lepe sreće da se više rade predstave, filmovi, emisije i da se što češće sećamo i ugledamo na velikane poput Alekse, koji su svojim radom zadužili ovaj narod. I da osvestimo to da smo, nažalost, skloni tome da ih zaboravimo, naročito kada pogledamo ko su većinom idoli današnjih mladih, ali i starijih generacija. Ako bilo ko nakon predstave dođe kući i dobije želju da pročita pesmu Alekse Šantića, to je već uspeh. I to su momenti kada pozorište dobija smisao i kada glumac oseti značaj svog poziva", naveo je Kolopić.

Pored njega u predstavi igraju: Ljiljana Čekić iz Narodnog pozorišta RS, Šerif Aljić, Jasmin Krpo, Ajla Hamzić i Vedran Vilogorac iz Narodnog pozorišta Mostar, te Ivan Skoko iz Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Scenografiju predstave radi Dragana Purković Macan, a kostimografiju Ivana Ristić. Kako kažu u Narodnom pozorištu Mostar, riječ je o sasvim novom žanru "sevdah drami", koja prvi put u istoriji postavlja na daske koje život znače priču o životu poznatog mostarskog pjesnika Alekse Šantića, o njegovoj nesrećnoj ljubavi s Ankom Tomlinović, ali o i tadašnjem Mostaru.

"Predstavu karakterišu izvrsna glumačka postava tri pozorišne kuće, kostimi karakteristični za period u kojem se radnja odvija te sevdah koji se prožima kroz cijelu predstavu i podsjeća nas na duh vremena u kojem je Šantić živio", istakli su iz Narodnog pozorišta Mostar.