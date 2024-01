"Stotinu malih smrti" u SARTR-u: Komad o preispitivanje ljudske smrtnosti

SARAJEVO - Predstava "Stotinu malih smrti", nastala prema tekstovima Semezdina Mehmedinovića, u dramatizaciji Olge Dimitrijević i Jovane Tomić, a u režiji Jovane Tomić, biće izvedena na sceni Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) 25. i 26. januara od 20 časova.

Za roman "Me'med, crvena bandana i pahuljica" Mehmedinović je dobio značajne književne nagrade, među kojima se izdvajaju nagrade "Meša Selimović" i "Mirko Kovač".

"Ovo je moja najbitnija knjiga u smislu da je najbitnija iskustva životna sabrala u sebe i na neki način pogled na cijeli život donijela u jednom novom svjetlu. Mislim da je ovo ozbiljna knjiga u smislu da sam uspio naći ključ da o najbitnijim, najličnijim stvarima progovorim na dopustiv način. To što je iznimno lično dovedem do univerzalnoga", rekao je Mehmedinović.

Dodaje da ovaj roman priča o ljubavi i da je ljubav jedna od onih tema koje se prožimaju kroz čitavo njegovo stavarlaštvo.

"Radeći na dramatizaciji teksta, mi smo željele da sačuvamo ovu formu u kojoj je Semezdin i pisao, iz razloga da bi se sačuvalo nekoliko, po meni najvažnijih stvari kojima ćemo se u procesu nastajanja predstave baviti. Jedna od tih je nešto što se provlači kao nit kroz sve knjige Semezdina Mehmedinovića, a to je tretman vremena. Taj tretman se analizira na jedan specifičan način, a taj način je vrlo taktilan, nježan, tiče se detalja, nekih malih životnih događaja koji naizgled nemaju tu dramatičnost koju mi u pozorištu često iznosimo u prvi plan, a zapravo ti mali događaji kriju u sebi cijeli jedan svijet", riječi su Tomićeve o predstavi.

Dodaje da su ona i Olga Dimitrijević odlučile da u fokusu predstave bude porodica, što i jeste osnova romana "Me'med, crvena bandana i pahuljica".

"To o čemu on piše je neuhvatljivo, zato što je užasno taktilno i prepuno detalja. Uz to je jako pametno zato što on kroz neke situacije, male životne događaje, ili čak neke predmete, priča priču svog života i promišlja velike životne teme i probleme koje se tiču svih nas", pojasnila je Tomićeva.

U predstavi igraju Sead Pandur, Amila Terzimehić i Kemal Rizvanović. Autorika muzike i performere je Nikolina Vujić, dok scenografija i kostimografija potpisuje Adisa Vatreš Selimović

"Od ogromnog bogatstva Mehmedinovićeve literature, tematski okvir naše dramatizacije je fokusiran na tijelo i smrtnost. Preispitivanje ljudske smrtnosti kroz prizmu ranjivosti tijela, ali i propitivanje cjelokupnog života pojedinca u odnosu na neminovni kraj, otvorio je put ka promišljanju brojnih malih smrti. One su simboličke, metaforičke ali i stvarne, materijalne, koje čine sastavni dio života", zaključila je Tomićeva u svom opisu predstave na internet stranici SARTR-a.

