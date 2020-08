Sutra premijera "Države" i izložba fotografija Aleksandra Čavića

BANJALUKA - Premijera predstave "Država" neformalne grupe "NamladiMA" u koprodukciji sa Banjalučkim studentskim pozorištem biće izvedena sutra od 21.30 na Podrum sceni Banjalučkog studentskog pozorišta.

Predstava se realizije u okviru projekta "Država solidarnosti", a on se implementira kroz program malih grantova USAID-ovog projekta "PRO-Budućnost", koji sprovodi CRS sa partnerima.

U prethodnom periodu pet mladih entuzijasta, Jelena Stojaković, Ema Ćehajić, Anando Čenić, Vladana Savić i Rajko Marčeta, osmislilo je predstavu pod nazivom "Država", a projekat se realizuje kroz tri faze. Jedna od faza projekta je i okrugli sto na temu "Mladi i država", koji će se održati večeras od 20.30 na Podrum sceni u Gospodskoj ulici.

Na istoj lokaciji, u srijedu, 2. septembra, od 21 čas biće otvorena izložba fotografija Aleksandra Čavića koje su nastale u okviru projekta "Omnibus of young dramaturgs from EU and BiH", koji se u potpunosti realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u BiH.

U periodu jula i avgusta 2020. godine u okviru projekata "Omnibusi mladih dramaturga iz EU i BiH" realizovano je ukupno 27 radionica na kojima je učestovao isto toliko mladih pisaca iz svih krajeva Evropske unije i BiH, kao i 15 mladih glumaca - članova i saradnika Banjalučkog studentskog pozorišta.

Aleksandar Čavić

Izložba radova Aleksandra Čavića obuhvata 32 fotografije nastale u periodu od 23. jula do 20. avgusta tekuće godine na Podrum sceni, a kao mladi glumci amateri na fotografijama se pojavljuju: Andrea Stojković, Katarina Arnaut, Una Radulović, Vladana Savić, Virdžinija Ugrčić, Jelena Stojaković, Miljana Orašanin, Mladen Erak, Miloš Azarić, Branko Lošić, Stefan Jarić, dvoje glumaca profesionalaca Dragana Ilić i Anando Čenić, te učesnik prve radionice Adnan Selimović.