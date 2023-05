"Sve je to iz kuće" otvara 22. Festival bh. drame Zenica 2023

ZENICA - Premijerom predstave "Sve to je iz kuće", koja je rađena po tekstu Emine Omerović i u režiji Ajle Bešić, sutra u 20 časova u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počinje 22. Festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2023.

Komad u izvođenju ansambla domaćina festivala igra u takmičarskoj konkurenciji, a više o predstavi kazala je Nedžma Čizmo, dramaturškinja.

"'Sve to je iz kuće' je porodična drama koja govori, prije svega, o važnosti komunikacije između roditelja i djece. Tekst se na jedan suptilan način bavi temom vršnjčakog nasilja, gdje je fokus prvenstveno na tome kako će roditelji reagirati na slučaj koji se desio među tinejdžerima. Također, govori o licemjernosti društva koje nameće da je porodica i ono što se čuva 'među četiri zida' sveto, ali se unutar tih zidova često kriju brojne tajne, neizgovorene istine, sumnje i strahovi, koji nastaju iz želje da zaštitimo sebe, ali i svoje bližnje. Koliko, zapravo, sve porodice nalikuju jedna na drugu i da li smo uopšte u stanju kreirati autentičnu porodicu, ni sličnu onima oko nas? Da li, u stvari, samo kreiramo autentičnu sliku o nama kakvi bismo voljeli da smo? Samo se čini da i te slike sve više liče jedna na drugu", kazala je Čizmo.

Inače, program se nastavlja prekosutra, a u selekciji Tanje Miletić Oručević nalaze se i predstave "Zbogom, Kalifornijo" po tekstu Emine Kovačević, u režiji Lajle Kaikčije i u produkciji Narodnog pozorišta Mostar, "Zid" prema tekstu Ružice Aščić, u režiji Christiana Jalžečića i u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, "Kao i sve slobodne djevojke" prema tekstu Tanje Šljivar, u režiji Selme Spahić i u produkciji Ateljea 212 iz Beograda, predstava "Gospođica" prema tekstu Ive Andrića, u režiji Đurđe Tešić i u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke i predstava "Djelidba" po motivima komedije Skendera Kulenovića, u režiji Aleša Kurta i u produkciji Kamernog teatra 55 Sarajevo.

"Što se tiče tematskog i idejnog kruga, usudila bih se sa olakšanjem ustvrditi da je u bosanskohercegovačkoj drami nakon tridesetak godina rat konačno završen, ili barem naziremo njegov kraj. Normalna je to posljedica pojave dramskih pisaca koji su mladi i rat ne pripada njihovom neposrednom iskustvu, ali - možda još važnije - napuštanja u društvenom i umjetničkom životu opsesije ratnim događanjima, koja je trajala dugo u sasvim razumljivim okolnostima, ali koju jedno zdravo društvo (ili bar društvo na putu ozdravljenja) mora konačno pospremiti u historijski kontekst kome pripada", riječi su selektorke.

Ona dodaje da naše drame konačno počinju govoriti o životu ljudi danas.

"Govore o njihovim aktualnim problemima, bilo da je to egzodus u inostranstvo, melankolija nostalgije, čežnja mladih djevojaka za normalnim i ispunjenim životom, a i u postavkama klasičnih djela reditelji u ovoj selekciji pronalaze vezu sa savremenim čovjekom, bilo da je to bezumni materijalizam i opsesija zgrtanja novca ili nacionalizam doveden do apsurda smještanjem u daleku budućnost, koja po svemu podsjeća na sadašnjost. Iz historijskih, epskih okvira ratnih priča bosanskohercegovačka drama se vraća ličnim, intimnim problemima te problemima porodice", navodi selektorka, čime, kako će zaključiti - na našu veliku sreću - bh. drama počinje ličiti na prosjek evropske drame na bilo kojoj sceni danas.

U čast nagrađenih, posljednjeg dana festivala će biti izvedena predstava "Narodni neprijatelj" prema tekstu Henrika Ibsena, u režiji Nine Nikolić i u produkciji Makedonskog narodnog pozorišta Skoplje.

Ovogodišnji stručni žiri festivala će raditi u međunarodnom sastavu Emin Bilge (Turska), Hasan Zahirović (Češka) i Adnan Lugonjić (Bosna i Hercegovina). Festival završava 29. maja dodjelom priznanja - nagrada "Miodrag Žalica" za najbolji izvedeni bosanskohercegovački dramski tekst, nagrada za najbolju dramatizaciju proznog ili poetskog teksta, filma i drugih struktura, formi, sadržaja, glavna nagrada festivala za najbolju predstavu u cjelini, nagrada za najbolju režiju, nagrada za najbolje glumačko ostvarenje (za najboljeg glumca i najbolju glumicu), nagrada za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca/glumice, nagrada za najbolju epizodnu ulogu, nagrada "Radovan Marušić" za najbolje likovno oblikovanje predstave (scenografiju ili kostimografiju), nagrada za najbolju scensku muziku, nagrada "Antun Marinić" za najbolju koreografiju ili scenski pokret, nagrada publike za najbolju predstavu, nagrada publike za najboljeg glumca, nagrada publike za najbolju glumicu, nagrada žirija novinara za najbolju predstavu, te specijalna nagrada "Adem Ćejvan" dugogodišnjem, zaslužnom i uglednom bh. glumcu/glumici.

Takmičarski program

(sve predstave igraju od 20 časova)

23. maja

"Sve to je iz kuće"

Bosansko narodno pozorište Zenica

24. maja

"Zid"

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

25. maja

"Gospođica"

Narodno pozorište Republike Srpske

26. maja

"Djelidba"

Kamerni teatar 55

27. maja

"Zbogom, Kalifornijo"

Narodno pozorište u Mostaru

28. maja

"Kao i sve slobodne djevojke"

Atelje 212