"To nikad nigdje nije bilo", "Hedda Gabler" i "Mišolovka" na repertoaru NPS

SARAJEVO - Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo (NPS), kako je saopšteno iz ove kulturne institucije, u drugoj sedmici oktobra publiku očekuju izvođenja predstava "To nikad nigdje nije bilo", "Hedda Gabler" i "Mišolovka".

Dramska predstava "To nikad nigdje nije bilo" rađena po motivima romana Tvrtka Kulenovića "Istorija bolesti" biće odigrana 12. oktobra sa početkom u 19.30.

Režiju potpisuje Dino Mustafić za koju je adaptaciju i dramatizaciju uradio Darko Lukić, a dramaturgiju su potpisali Vedrana Božinović i Darko Lukić.

U predstavi igraju Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Aldin Omerović, Kaća Dorić, Ermin Sijamija, Emina Muftić, Dino Bajrović, Merima Lepić Redžepović, Mona Muratović, Belma Salkunić-Bektešević, Mak Čengić, Alisa Čajić, Hana Zrno i Adnan Salihović.

"To nikad nigdje nije bilo! Taj izraz često čujemo i izgovorimo u neviđeno teškim i bezizlaznim situacijama. Kad se užasnemo svijetom i događajima, kad stvarnost zaskoči preko svega što smo ikad igdje mogli očekivati i u najgorim noćnim morama zamišljati. To je zapanjenost razumnog čovjeka pred nečim što nadilazi sva razumna objašnjenja. Pred onim što ostavlja nijemim i bespomoćnim uza sve pročitane knjige i sve granice mašte pisaca. To je nešto što Tvrtko Kulenović, u trenutku dok je ispisivao tu rečenicu, nije našao ni u Dantea, ni u Bulgakova, ni u svim bibliotekama koje je pročitao. Nikad. Nigdje", zapisao je o predstavi dramatirg Darko Lukić.

Scenografska rješenja potpisuje Mrina Ler, kostimografkinja je Lejla Hodžić, kompozitor Damir Imamović, dok je koreografiju uradila Ena Kurtalić.

Nagrađivana dramska predstava "Hedda Gabler" rađena po tekstu norveškog književnika Henrika Ibsena, u režiji Nermina Hamzagića, biće izvedena 13. oktobra sa početkom u 19.30.

Dramski tekst "Hedda Gabler" norveškog pisca i dramatičara Ibsena jedan je od najkompleksnijih ali i najvještije napisanih tekstova u istoriji svjetske dramske književnosti a lik Hedde Gabler, tvrde kritičari, jedan od najsloženijih i najintrigantnijih.

Dramaturgiju i adaptaciju teksta potpisuje Asja Krsmanović, scenografkinja je Mirna Ler, kostimografska rješenja povjerena su Irmi Saje i Vanji Ciraj, a na scenskom pokretu radio je Thomas Steyaert koji potpisuje i muziku.

"Žudeći za nemogućim idealom lijepog i dostojanstvenog, a pristajući na banalnost življenja u modernom društvu, Hedda je jedan od najnepredvidljivijih, najuzbudljivijih i najslojevitijih likova ikada napisanih. Pišući Heddu Gabler, psihološku dramu o ženi zatočenoj u kući, braku i životu koji nije željela, Ibsen slika portret ranog industrijskog društva u kome je tehnologija omogućila masovnu proizvodnju, ali je istovremeno preoblikovala društvene vrijednosti, pa se zadovoljstvo mjeri potrošnjom, vrijednost pronalazi u kompeticiji, a samorealizacija čovjeka se očituje u tome da li je uspješno ispunio svoju društvenu funkciju. Granice individualne slobode iscrtane su linijama društveno prihvatljivog, i svaki pokušaj odstupanja predstavlja napad na krhki poredak društvenih odnosa", riječi su Nermina Hamzagića i Asje Krsmanović o ovom komadu.

U predstavi igraju Mona Muratović, Ermin Sijamija, Aldin Omerović, Vedran Đekić, Jasna Diklić i Belma Salkunić-Bektešević.

Ljubitelje krimi-drame 14. i 16. oktobra u 19.30 očekuje izvođenje dramske predstave "Mišolovka" spisateljice Agate Kristi, u režiji Branka Vekića.

Dramaturgiju potpisuje Adnan Lugonić, koreografkinja je Selma Štrbo Arnautović, kostimografska i scenografska rješenja uradila je Sabina Trnka.

"Svaki dobar pozorišni komad je bezvremen, pa tako i ovaj Agate Kristi, jer se primarno bavi ljudima, njihovim problemima, željama, potrebama, mogućnostima i nemogućnostima, ciljevima i preprekama da se isti ostvare. A ljudi se ne mijenjaju, u svojoj suštini ostaju isti i pored svih tehnoloških promjena koje svijet doživljava. Sve te promjene tu i jesu kako bi ljudska priroda izašla na vidjelo i probala da se razotkrije. Agata Kristi koristi zločin kako bi osvijetlila mračne dijelove ličnosti. S tim u vezi, i ova predstava je bazirana na glumcima i glumicama. Sve je podređeno glumačkoj igri. A utjelotvoriti živopisne likove, obavijene velom misterije, te konstantno, iz scene u scenu, održavati napetost i biti prisutan u svakom trenutku, nije nimalo jednostavan zadatak. Glumci i glumice ove predstave naprosto žive taj svijet - zatvoreni u malom pansionu, okovani snježnom olujom, vode publiku na uzbudljivo putovanje, tokom kojeg se neprestano pitate ko je ubica, a ko naredna žrtva", zapisao je o predstavi dramatrurg Adnan Lugonić.

U predstavi igraju Filip Radovanović, Belma Salkunić Bektešević, Mak Čengić, Emina Muftić, Mirvad Kurić, Sanela Pepeljak, Riad Ljutović i Enes Kozličić.

